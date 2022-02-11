Türk savunmasında yeni cephe!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki otelde 3'üncüsü düzenlenen Sektör Zirvesi'nde bir araya geldi.

Zirveye Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptı. Demir şu ifadeleri kullandı:

“Teknolojinin en hızlı değişiminin yaşandığı alanların başında gelen bilişim teknolojileri artık ülkelerin açık veya gizli mücadele alanlarından birine dönmüş durumdadır. Teknolojinin kullanılması ve yaygınlaşması için ülkeler ciddi yatırımlar yapıyor.

Ama teknolojideki hızlı gelişme aynı hızda belki de daha ivmeli bir şekilde güvenlik alanında da bir gelişmeyi tetikliyor. Bir taraftan hem bilişim sistemlerinin ve hem de klasik bilişim altyapılarımızın da ötesine geçecek şekilde ağ bağlantısı olan her bir cihazın korunması ve bu cihazlar tarafından oluşturulan verilerin güvenliğini sağlıyoruz.

Özellikle yazılım temelli teknolojilerimizin, kritik altyapılarımızın, üretim tesislerimizin, bankacılık sistemlerimizin, sağlık sektörümüzün, enerji sistemlerimizin, savunma sanayimizin ve kamu kurumlarımızın verilerinin olası tüm siber güvenlik saldırı ve tehditlere karşı dayanıklı hale gelmesi elzem hale gelmiştir"

"Güçlü ve kendi kendine yeten bir ülke olmak durumundayız"

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak saldırılarda kendi kendine yeten ve bütün siber güvenlik çözümlerini üretebilen ekosisteme sahip olmasını amaçladıklarını belirten Demir, “Yürüttüğümüz 50'ye yakın siber güvenlik projesi ile hem güvenlik hem de sivil kamu kurumlarımıza ürün ve hizmet sağlamaktayız. Her geçen gün rekabetçi seviyesi artan yerli siber güvenlik ürünlerimizin kullanım oranlarının artması bize güven vermektedir. Bulunduğumuz coğrafya itibariyle her anlamda güçlü ve kendi kendine yeten bir ülke olmak durumundayız" diye konuştu.