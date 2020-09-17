Türk savunma sanayisi Güney Asya ülkeleriyle buluşacak

ANKARA (AA) - Türk savunma sanayisinin dünya pazarlarında daha etkin yer alması ve yeni fırsatlara ulaşması için düzenlenen Defence Port Turkey Fuarı, bu yıl 6'ncı kez kapılarını "Defence Port Turkey-Güney Asya" olarak açacak.

Capital Exhibition Başkanı Hakan Kurt, düzenlendiği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fuarın sanal ortamda 26-28 Ekim'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan askeri heyetlerinin katılacağı fuarda, heyetler ve firmaların videokonferans yöntemiyle bir araya geleceğini belirten Kurt, katılımı beklenen askeri heyet sayısının 80'in üzerinde olduğunu bildirdi.

Kurt, Türk savunma sanayisinin son dönemde gösterdiği gelişimin ihracat performansına da yansıdığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin artık sergileyecek yer ya da platform sorunu yok. Bu çok büyük bir avantaj sunuyor. Sadece ASELSAN, Pakistan'da 26 yılda 1 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirmiş. Pakistan'a yönelik Atak helikopteri, 4 adet MİLGEM projeleri mevcut. Bangladeş'te ROKETSAN ile Otokar'ın tamamlanan ve devam eden projeleri var. Pakistan, Bangladeş ve Afganistan, Türkiye için çok sıcak savunma sanayisi pazarları. Çeşitli iş birliği fırsatları var. 26-28 Ekim'de başarılı bir fuar gerçekleştirmeyi umuyoruz."

Bölgeye yönelik ihracat hedefine de değinen Kurt, "Hedefimiz bu 3 ülkeye önümüzdeki 10 yılda 5 milyar dolarlık savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu hedef çok rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Özellikle deniz projeleri Pakistan ve Bangladeş'te öne çıkıyor. Atak helikopterinin teslimatıyla da hava platformlarında da önemli bir referans sağlamış olacağız." dedi.

Hakan Kurt, fuarda ayrıca 3 ülkeden askeri heyetlerin güçlerini, ihtiyaçlarını ve yeni teknolojilere nasıl uyum sağlayacaklarını açıklayacaklarını kaydetti.