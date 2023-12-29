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Teknoloji Türk savunma sanayisi 2023'te dengeleri bozdu, ortalığı karıştırdı: Planlanan araç projesi 2024 yılı rekor kırabilir
Teknoloji

Türk savunma sanayisi 2023'te dengeleri bozdu, ortalığı karıştırdı: Planlanan araç projesi 2024 yılı rekor kırabilir

Yeniakit Publisher
2023-12-29 22:26:00 -
Türk savunma sanayisi 2023'te dengeleri bozdu, ortalığı karıştırdı: Planlanan araç projesi 2024 yılı rekor kırabilir

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen projelerle 2023 yılında bir dizi ilke imza atıldı. İlklere imza atan Türk savunma sanayisi 2023'te büyük ivme yakaladı

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamak, savunma sanayisindeki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek, yeni teknolojilerle muharebe sahasında sürpriz etkisi yaratmak için çaba harcayan Türk savunma sanayisi, yoğun bir yılı geride bıraktı.

Türk savunma sanayisi 2023'teki ilk teslimatı elektronik harp alanında gerçekleştirdi. Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi kapsamında milli imkanlarla tasarlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabulleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine ilk teslimatı yapıldı.

Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen "Yeni Altay Tankı"nın testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının en önemli ateş destek unsurlarından Yeni Nesil Fırtına Obüsü'nün teslimatlarına devam edildi.

Alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı KAPGAN, sergilenmesinden kısa süre sonra araziye çıkıp ilk kez atış testi gerçekleştirdi.
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli motorlu ilk 8X8 askeri araç ARMA II, 6 bin kilometrelik sürüş testiyle seri üretime hazır hale getirildi.
Türk savunma sanayisinin dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği zırhlı kara araçlarında yerli zırh çeliği kullanılmaya başlandı.
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