Türk savunma sanayisi 2020’yi başarılarla doldurdu

Türk savunma sanayisi şirketleri, son dönemde elde ettikleri cirolarla rekorlar kırarken, ulaşılan ekonomik büyüklükler şirketleri uluslararası kıyaslamaların yapıldığı listelerde bu yıl üst sıralara taşıdı.

7 Şirket listede

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen “Defense News Top 100”de yer alan Türk şirketi sayısı 7’ye yükseldi. ASELSAN, ilk 50’ye girme başarısı gösterdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ROKETSAN, STM ve BMC’ye bu yıl HAVELSAN ve FNSS eklendi. ROKETSAN’ın geliştirdiği yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk Türk aracı olurken, Türkiye’nin ilk turbodizel havacılık motoru TEI-PD170’in seri üretim ilk partisi ve ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, TUSAŞ’a teslim edildi.

Envantere girdi

P-72 Deniz Karakol Uçağı, Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi, silahlı drone sistemi Songar, yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç’ın aralarında bulunduğu bir dizi ürün ilk kez envantere girdi. İlk milli ve yerli hava savunma füze sistemi Hisar-A+’nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı, hava savunma ürün ailesinin yeni üyesi Sungur, başarılı atışlı testleri sonrası envantere girmeye hazır hale getirildi.