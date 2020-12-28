Türk savunma sanayisi 2020'yi başarılarla doldurdu

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi, 2020 yılında güvenlik güçlerine bir dizi yeni ürün kazandırdı, geleceğin harp ortamında görev alacak sistemler için de çalışmalarını sürdürdü.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türk savunma sanayisi şirketleri, son dönemde elde ettikleri cirolarla rekorlar kırarken, ulaşılan ekonomik büyüklükler şirketleri uluslararası kıyaslamaların yapıldığı listelerde bu yıl üst sıralara taşıdı.

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 7'ye yükseldi. ASELSAN, ilk 50'ye girme başarısı gösterdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ROKETSAN, STM ve BMC'ye bu yıl HAVELSAN ve FNSS eklendi.

Savunma projeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen alınan tedbirlerle kesintisiz sürdü. Savunma sanayisi şirketleri başta yerli solunum cihazı olmak üzere, sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu cihazların üretimine de destek verdi.

2020 yılında özellikle milli havacılık motorları konusunda stratejik gelişmeler yaşandı. İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400 TUSAŞ'a teslim edildi. İnsansız hava araçlarında (İHA) görev yapacak Türkiye'nin yerli ve milli ilk turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'in seri üretim ilk partisi de TUSAŞ’a sunuldu.

MELTEM-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez girdi.

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

T70 Genel Maksat Helikopteri için Alp Havacılık tarafından üretilen ilk dinamik komponetler ve iniş takımları TUSAŞ'a teslim edildi.

Yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç polisin kullanımına verildi.

Taşınabilir mühimmat sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. 5,56 ve 7,62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor.

Drone-mini/mikro İHA ve el yapımı patlayıcı gibi tehditleri etkisiz hale getirecek Kangal Karıştırma/Köreltme Sistemi ile Anka-S için geliştirilen uydu hava terminallerinin teslimatlarına başlandı.

- Teslimatlar hız kesmedi

Bayraktar TB2 İHA, Atak helikopteri, Anka gibi hava platformlarının teslimatı yıl boyunca sürdü.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki tekerlekli araçların kurtarılması faaliyetlerinde kullanılmak üzere yerli imkanlarla üretilen Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı M4K'nın teslimatları tamamlandı.

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi'nde ilk araçların tesliminin ardından, seri üretim dönemindeki teslimatlar başladı.

Envanterdeki zırhlı muharebe aracı Vuran 4x4 ve mayına karşı korumalı araç Kirpi-II'ye yenileri eklendi.

Korkut Kundağı Motorlu Hava Savunma Top Sistemi, Serhat Seyyar Havan Tespit Radarı, ASELPOD Hedefleme Sistemi, REDET-II Radar Elektronik Destek Sistemi teslimatlarına devam edildi.

Teber-82 güdüm kiti, AK40-GL bomba atar, özgün yerli tabanca, MPT-76 ve MPT-55 tüfekleri, Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi UMTAS, İHASAVAR, Kamikaze Mini İHA Kargu, Pars 675 Tak-Sök Termal Silah Dürbünleri, yazılım tabanlı telsizler, Nüfuz Edici Bomba, Retinar FAR-AD Drone Tespit Radar sistemleri, Şahingözü-OD termal kameralar, yeni SAT botu, süratli devriye botu, acil müdahale ve dalış eğitim botları 2020 yılında güvenlik güçlerine sunulan ürünler arasında yer aldı.

- Projelerdeki önemli gelişmeler

ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu. Böylece Türkiye'nin "uzay sınırını aşması" ve "uzay ligine" girmesini sağlandı.

F-16 uçaklarında dost-düşman sorgularını yapacak ASELSAN IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazların seri üretimine geçildi.

F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi tamamlanarak, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı yapıldı.

Yüksek yük taşıma kapasitesine sahip Akıncı ve Aksungur İHA'larının testleri başarıyla sürdürüldü. Aksungur, 49 saat havada kaldı.

Amfibi deniz piyadesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) için bir dizi test gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında FNSS tarafından geliştirilen Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Aracın ilk montajı yapıldı.

TRG-230 füze sistemine lazer arayıcı başlık entegre edildi.

Envanterde bulunan M60T ve Leopard 2A4 tanklarının yetenekleri artırıldı.

İlk yerli metre altı çözünürlükte görüntüleme uydusu İmece'nin son montaj işlemi gerçekleştirildi.

Radar, elektro-optik ve diğer sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşacak Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketi Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi.

Yavuz sınıfı fırkateynlere entegre edilen Milli Elektronik Harp Suiti sistemleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına verildi.

Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi'nin TCG Anadolu gemisine entegre edilmek üzere teslimatı yapıldı.

Orta menzilli gemisavar füzelerde kullanılmak üzere geliştirilen turbojet motorun testi başarıyla gerçekleştirildi.

25 milimetre kara topu geliştirilmesi için sözleşme müzakereleri başladı.

Hürjet Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı'nın test ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanmak üzere mühendislik simülatörü Hürjet 270 geliştirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak için başlatılan Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi kapsamında ilk prototip aracın modernizasyonu tamamlandı.

- Hava savunmaya yerli çözümler

İlk milli ve yerli hava savunma füze sistemi Hisar-A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı.

Hava savunma ürün ailesinin yeni üyesi Sungur, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır hale getirildi.

Milli gemilerin caydırıcılığını artıracak Atmaca seyir füzesi ile minyatür bomba projelerinde sona gelindi.

MK-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için geliştirilen güdüm kiti HGK-83 ve ardışık delicili uçak bombası SARB-83 seri üretime hazır noktaya ulaştırıldı.

Zırhlı muharebe aracı Tulpar, testleri tamamlanan bir başka savunma sanayisi ürünü oldu.

- Yeni projeler

Bu yıl güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılama ve var olan sistemlerin yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir dizi proje hayata geçirildi.

Bu kapsamda, ASELSAN tarafından Yeni Nesil Koral Elektronik Harp Sistemi Projesi başlatıldı.

Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi için sözleşme imzalandı.

Milli Muharip Uçak Projesi'nin yazılım çalışmalarına başlandı.

Orta sınıf silahlı insansız kara aracı üretilmesine yönelik sözleşme yapıldı.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ tanıtıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için 324 milimetre Torpido Geliştirilmesi Projesi (ORKA) başlatıldı.