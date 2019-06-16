0553 313 94 23

Türk Savunma sanayinin sessiz gücü! Resmen kullanılmaya başlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı iştiraki olan İşbir Elektrik tarafından üretilen "sessiz jeneratör", TSK bünyesindeki kritik silah ve füze sistemlerinden İHA'lara kadar birçok savunma sisteminde kullanılıyor.

16 Haziran 2019 Pazar 16:33
Türk Savunma sanayinin sessiz gücü! Resmen kullanılmaya başlandı

Yurt dışında çalışan Türk işçilerin dövizli tasarruflarıyla kurulan TSKGV iştiraki olarak Balıkesir'de üretime devam eden İşbir Elektrik, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik projelere kesintisiz enerji sağlamak üzere çalışıyor.

Şirketin ASELSAN iş birliğiyle geliştirdiği "taktik sessiz kabinli jeneratör"  birçok savunma sisteminde tercih edilir hale geldi.

İşbir Elektrik Genel Müdürü Burhan Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeneratörlerde olması gereken motor, alternatör ve pano bileşenlerinden motor haricindeki tüm bileşenlerini kendilerinin ürettiğini söyledi.

 

Her büyüklükte jeneratör ürettiklerini ve piyasa sunduklarını ifade eden Özgür, bunun yanında özel ürünlere de imza attıklarını vurguladı.

Ürettikleri ürünlerin başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin de silahlı kuvvetlerinde kullanıldığını aktaran Özgür, şunları kaydetti:

"Özellikle taktik sessiz jeneratör konusunda Türkiye yurt dışına bağımlıydı. Sadece almakla bitmiyor. Bu ürünün satış sonrası hizmet desteği var. Bizim en önemli özelliğimiz bu. Nerede ve ne zaman olursa olsun ürünümüzün arkasındayız. Ürünümüz şu anda çok kritik bölgelerde kritik silah ve füze sistemlerinde, radar sistemlerinde kullanılıyor.

Bu jeneratör 7 metreden 56 desibele kadar ses çıkartıyor. Yeri düşman taraftan tespit edilemeyen, çalıştığı bölgede diğer elektronik unsurlara zarar vermeyen bir özelliğe sahip. 60 ile eksi 32 dereceler arasında çalışabilen ve depolanabilen jeneratör, yağmur altında da aksaksız hizmet verebiliyor."

"İHA için de kullanılıyor"

Jeneratörün sessiz olmasını sağlayan sistemin su soğutmalı alternatör ile sağlandığını dile getiren Özgür, Türkiye'de bunu yapan tek firma olduklarını söyledi.

Türk savunma sanayisinin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını aktaran Özgür, şöyle konuştu:

"Türk savunma sanayisinin göz bebeklerinden olan İnsansız Hava Araçlarının (İHA) yer sistemlerinin jeneratörlerini de biz veriyoruz. Hedefimiz Türkiye'deki jeneratörlerin tümünün alternatör ihtiyacını karşılamak. Şimdi yüzde 100 yerli jeneratörü geliştirmek için de çaba sarf ediyoruz. İşbir olarak belki motor alanına girmeyeceğiz ancak bazı firmalarla iş birliği içindeyiz. Şu anda çalışma halindeler. Eminim ki bu firmalarımız da yerli motoru imal edecekler ve tamamı yerli ve milli jeneratörü Türkiye'ye kazandırmış olacağız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:33
  1. Balıkesir
  2. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
  3. İşbir Elektrik
  4. İşbir Elektrik Genel Müdürü Burhan Özgür
  5. Sessiz jeneratör
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  7. Türk savunma sanayisi
  8. Türk savunma sanayii
  9. ASELSAN
  10. Yerli üretim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağırsak sağlığı neden çok önemli? Mutlu bağırsaklar için neler yapılmalı?
    1. Bağırsak sağlığı neden çok önemli?..
    2. Juventus’un yeni hocası Sarri oldu
    3. Tekirdağ’da plakasız araç duvara..
    4. Türk Savunma sanayinin sessiz gücü!..
    5. Bilgi Evleri öğrencileri yıl sonunda..
    6. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği..
    7. Yaz Kur-an Kursları başlıyor
    8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    9. Evlerin arasında çıkan yangın korkuttu
    10. Sınav maratonu sona erdi
    11. Yol uygulamasında eroin ve kokainle..
    12. Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu..
    13. Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki Türk..
    14. Sakarya Büyükşehir Meclisi 60 maddeyi..
    15. Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde..
    16. Birliğinden izne gelmişti! Babalar..
    17. I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    19. Pendik’te parktaki tesis için halk..
    20. Genç Atölye’de yeni dönem kayıtları..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    22. Eşine ait tüfek ateş aldı, kadın..
    23. Geleneksel Sanatlar İhtisas..
    24. Babalar Günü’nde babasının geri işe..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi Sicil..
    26. Atlasglobal Düsseldorf-Zonguldak arası..
    27. Kan donduran olay! Uzman Çavuş ve eşi,..
    28. Antalya’da Caretta Carettaların ilk..
    29. Babalar yarıştı, çocuklar izledi
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi..
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı