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Teknoloji Türk savunma sanayinden müthiş başarı: Sayı 40'ı aştı
Teknoloji

Türk savunma sanayinden müthiş başarı: Sayı 40'ı aştı

Türk savunma sanayii, son dönemde SİHA ihracatıyla öne çıkıyor. Üst üste 2 yıldır, SİHA platformları sektör ihracatının tepesinde bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 20:04:00 -
Türk savunma sanayinden müthiş başarı: Sayı 40'ı aştı

Türkiye’nin Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA)’nda; BAYKAR üretimi Bayraktar TB2 ve AKINCI ile TUSAŞ üretimi ANKA ve AKSUNGUR öne çıkıyor. Şu ana kadar AKINCI için 5, Bayraktar TB2 için ise 28 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandığı BAYKAR tarafından açıklandı.

TUSAŞ’ın ise AKSUNGUR ve ANKA için 2’şer ihracat sözleşmesi imzaladığı biliniyordu. Ancak SavunmaSanayiST.com olarak dün yayınladığımız özel haberimizde, 3 ülkenin daha ANKA siparişinde bulunduğu bilgisine yer vermiştik. Endonezya, Cezayir ve Çad’ın siparişleriyle birlikte ANKA sipariş eden ülke sayısı 5’e yükseldi.

Daha geniş bir tablodan bakacak olursak; Türkiye’nin SİHA platformu üreticileri BAYKAR ve TUSAŞ, şu ana kadar bu platformlar için 40 adet ihracat sözleşmesi imzaladı. Ancak bu, “40 farklı ülke” anlamına gelmiyor. Çünkü Kırgızistan, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkeler, Türkiye’den birden fazla çeşitte SİHA platformu tedarik ettiler. Ancak eldeki bilgiler, Türk savunma sanayii tarafından en az 30 farklı ülkeye SİHA platformu ihraç ettiği yönünde.

SİHA’ların fiyatı ne kadar?

İhracatın önemi, ülkeye döviz kazandırması. Hal böyle olunca, “Türk SİHA’larının fiyatları” en çok merak edilen husus. Esasında dışarıdan bakan birisinin, bu konuda net bir söylemde bulunması çok. Çünkü platformların yanında yer kontrol istasyonu, mühimmat, eğitim ve lojistik gibi birçok sistem ile hizmet de sağlanıyor. Bunlar da faturayı oldukça yukarı şişiren unsurlar.

Ancak şöyle bir sıralama yapabiliriz: AKINCI > AKSUNGUR > ANKA > BAYRAKTAR TB2
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Bayraktar TB2’nin satış fiyatının 5 milyon dolar olduğu biliniyor. ANKA’nın ise konfigürasyonuna göre 15-20 milyon dolar arasında olduğunu söylemek mümkün. AKSUNGUR’un fiyatı ise ANKA’ya yakın denilebilir. AKINCI ise şu anda bir tahminde bulunmak oldukça zor.

SavunmaSanayiST

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