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Türk savunma sanayiinin öncü 42 firmasından Londra çıkarması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 42 Türk firması, Londra’da bugün kapılarını açan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda (DSEI) boy gösterecek. 20’nci DSEI, 13 Eylül’e kadar sürecek.

10 Eylül 2019 Salı 12:16
Türk savunma sanayiinin öncü 42 firmasından Londra çıkarması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 42 Türk firması, Londra’da bugün kapılarını açan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda (DSEI) boy gösterecek. 20’nci DSEI, 13 Eylül’e kadar sürecek.

35 bin ziyaretçi bekleniyor

Dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarlarından biri olarak kabul edilen DSEI, savunma-güvenlik endüstrisinin ve ülkelerin üst seviye resmi delegasyonlarının katılımıyla yapılacak. Her 2 yılda bir gerçekleştirilen fuara bu yıl 50’den fazla ülkeden, bin 600’ün üzerinde uluslararası firma ile 35 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Fuara Türkiye’den SSB öncülüğünde, Savunma Sanayii İhracatçı Birliği ile birlikte 42 firma katılacak. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyeti de yabancı ülke heyetleriyle resmi görüşmelerde bulunacak.

Zırhlı araçlar ve İHA’lar da tanıtılacak

DSEI 2019’da, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen firmalarca üretilen savunma sanayisi ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımı, pazarlaması ve satışı gerçekleştirilecek.

Fuar sırasında Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zıhlı araç platformları, insanlı-insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünleri tanıtılarak, sunumlar yapılacak.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:16
  1. Zırhlı araçlar
  2. İHA
  3. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
  4. Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda (DSEI)
  5. Orta Doğu
  6. Afrika
  7. Asya
  8. Güney Amerika
  9. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  10. DSEI 2019

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