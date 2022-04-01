Türk savunma sanayiinden bir başarı daha! 1000'inci ihracata hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde üretilen 4x4, 6x6, 8x8 ve paletli zırhlı araçlar, son dönemde artan şekilde yurt dışında tercih ediliyor. Türkiye'de üretilen araçlar yüksek performans, uygun maliyet ve ürün destek konusundaki avantajlarıyla rakiplerini geride bırakıyor.

Yurt dışında ilgi gören Türk zırhlı araçlarından biri de Ejder Yalçın oldu. Yurt içinde kendini kanıtlayan Ejder Yalçın, zorlu çöl testlerinin ardından ilk ihracatını 2017'de Tunus'a gerçekleştirdi. Nurol Makina, yaklaşık 5 yılda Ejder Yalçın için sözleşme imzaladığı ülke sayısını hızla artırdı. Şirket, mevcut siparişler kapsamında bu yıl yurt dışı için hazırlanan 1000'inci Ejder Yalçın 4x4'ü üretim bandından çıkaracak.



Ordusunu Ejder Yalçın ile güçlendiren son ülke Nijer oldu. Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, bu ay yaptığı Türkiye ziyaretinde Nurol Makina'nın Ankara'daki tesislerini gezdi. Nijer Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan ve Ejder Yalçın araçlarının yer aldığı paylaşımda, Nijer tarafından sipariş edilen araçların üretiminin başladığı ifade edildi.

Nijer özellikle terörle mücadele kapsamında ordusunun teknik olanaklarını artırmayı amaçlıyor. Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların saldırılarına maruz kalan Nijer'de, Boko Haram'a ait unsurlara pek rastlanmıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

2014'te hizmete başladı

Askeri birliklerle güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla üretilen Ejder Yalçın, 2014'te hizmet vermeye başladı.

Yenilenen ve geliştirilen Ejder Yalçın II'nin teslimatları 2016'da gerçekleştirilirken aynı yıl aracın yeni versiyonu Ejder Yalçın III'ün üretimi tamamlandı.

Geçen sürede iç güvenlikte sayıları hızla artan Ejder Yalçın araçları, yurt dışından da ilgi görmeye başladı. Araçlarda ilk ihracat başarısı 2017'de yakalandı.

Nurol Makina'nın özgün tasarımı Ejder Yalçın, sınıfındaki en yüksek koruma seviyesiyle her türlü arazide etkin olarak görev yapabiliyor.

Araç, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebiliyor ve bu sayede farklı uygulamalara yönelik özelleştirilebiliyor.

Ejder Yalçın 4x4, sınır gözetleme ve güvenlik aracı, keşif aracı, taktik füze taşıma/fırlatma aracı, komuta-kontrol aracı, hava savunma aracı, muharebe aracı, personel taşıyıcı araç, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) keşif aracı, mayın/el yapımı patlayıcı tespit-imha aracı ve zırhlı ambulans gibi kullanıcının değişik harekat ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.

Araç, balistik tehditlere, mayın patlamalarına, el yapımı patlayıcılara ve yanal patlamalara karşı yüksek koruma sağlıyor.

Ejder Yalçın, güvenlik güçlerinin hizmetinde, muharebe alanında el yapımı patlayıcılara karşı ortaya koyduğu performansla da bu tür tehditlere karşı güvenilirliğini ortaya koydu.