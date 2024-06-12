Türk savunma sanayiide bir ilk! Bu kez başka ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ihracatı... NATO ve AB üyesi

Baykar Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar, ‘Bugün Bayraktar TB2 SİHA’larımızın son sisteminin Polonya’ya teslimatını gerçekleştirdik. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk.’ açıklamasında bulundu.

Haluk Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk. Bu tarihi anlaşma derin bağlara sahip iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini ve teknoloji ortaklığını pekiştiriyor. Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki yeteneklerini dünya sahnesinde sergilemekten gurur duyuyoruz.’ dedi. Bayraktar 25 Mayıs 2021 tarihinde, ‘Bugün başardık’ notuyla paylaştığı mesajda, ‘Türkiye ve Polonya arasında savunma alanındaki işbirliği çok eski yıllara kadar uzanıyor. İki ülkenin geçmişten gelen derin bağları var.’ ifadelerini kullanmıştı.

BAYKAR BAYRAKTAR TB2

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 SİHA’nın, 33 ülkeye ihracatı gerçekleştirilmiş durumda. sanayigazetesi'ne göre: 1 milyon uçuş saatine yaklaşan TB2, 2014’ten bu yana aktif olarak kullanılmaktadır. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği ülkelerde toplam 600 adetten fazla Bayraktar S/İHA Platformu kullanıma alınmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşımaktadır.