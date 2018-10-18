0553 313 94 23

Türk Savunma Sanayii MİLGEM'le rekor kıracak!

Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Pakistan'dan çok önemli açıklamalarda bulundu. Dere, "MİLGEM projesiyle Türk savunma sanayisi kendi rekorunu kıracak." dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 12:25
Türk Savunma Sanayii MİLGEM'le rekor kıracak!

Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, "MİLGEM projesiyle Türk savunma sanayisi kendi rekorunu kıracak." dedi.

Karaçi kentinde katıldığı deniz ikmal gemisinin (PNS Moawin) teslim töreninden sonra başkent İslamabad ve Ravalpindi kentinde resmi temaslarda bulunan Dere, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'la sözleşmeleri imzalanan 4 MİLGEM korvetinin satış projesinin PNS Moawin'in satışından sonraki en büyük savunma sanayisi ihracatı olduğunu söyleyen Dere, "MİLGEM projesiyle Türk savunma sanayisi kendi rekorunu kıracak. 4 adet üretilecek MİLGEM korvetlerinin 2 adedi Karaçi tersanesinde inşa edilecek. Böylece Türk mühendis ve tasarımcılar, proje kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetlerine gemi inşa ve tasarım kabiliyeti kazandırmış olacak. Bu, Pakistanlı kardeşlerimiz için son derece önemli bir bilgi aktarımı." diye konuştu.

Temasları kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Zafer Mahmud Abbasi ve Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal ile görüşen Dere, "Pakistan ile karşılıklı olarak stratejik iş birliğini güçlendirmeye yönelik çabalar meyvesini veriyor. Yeni Pakistan hükümeti, Türkiye'yle ilişkileri daha üst seviyelere taşıma konusunda son derece istekli." değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye ile Pakistan arasında temmuz ayında savunma alanında iki anlaşma yapılmıştı. Anlaşmalara göre, Pakistan'a 4 adet MİLGEM satılacak ancak üretilecek 2 geminin inşası Pakistan'da gerçekleşecek. 

Diğer anlaşmaya göre de yine yerli üretim olan 30 adet T129 tipi Atak helikopteri satılacak.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:25
  1. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere
  2. MİLGEM
  3. MİLGEM Projesi
  4. Milli Gemi Projesi
  5. Pakistan
  6. Türkiye
  7. Türk Savunma Sanayii
  8. Rekor kıracak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'ten Galatasray'a transfer cevabı!
    1. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
    2. Her biri 68 metre uzunluğunda.....
    3. EYT teklifini MHP geri mi çekecek?
    4. Çikolata afyon etkisi yapıyor
    5. Ödem hastalık işareti olabilir
    6. Deniz Feneri ve Sadakataşı Kara..
    7. CHP Bolu Büyükşehir Belediye Başkan..
    8. Erdoğan-Bahçeli arasında EYT..
    9. Kızılay yaraları sarıyor! Endonezyalı..
    10. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    11. DAEŞ'in sözde emirinin cezası belli oldu
    12. AK Parti'den kritik ittifak açıklaması
    13. 'Bizi sokaklardan kurtarın'
    14. Tansiyon hastası olduğumuzun farkında..
    15. İran'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    16. Kalbiniz için ekmek tüketin
    17. TOKİ’nin indirim kampanyasında son gün..
    18. Türk Savunma Sanayii MİLGEM'le rekor..
    19. "Milli güvenlik açısından çok önemli!"
    20. 2B arazilerin satışından 7.8 milyar..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı