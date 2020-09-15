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Gündem Türk savaş uçakları NATO için havalandı
Gündem

Türk savaş uçakları NATO için havalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; NATO eğitimi uçuşu kapsamında 4 adet F-16 uçağı görevini icra etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 20:07:00 -

Avrupa'nın baskılarına ve Yunanistan'ın provokasyonlarına rağmen Akdeniz'deki faaliyetlerine devam eden Türkiye, NATO ile eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığından (MSB) geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan bakanlık, o anlara ait görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.

4 adet F-16 savaş uçağının görevini icra ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"NATO eğitim uçuşu kapsamında 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ve 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. Uçuşa katılan unsurların Komuta Kontrol unsuru olarak NATO AWACS uçağı görev yapmıştır"

Akdeniz'de yeni Navtex

Öte yandan Türkiye, Yavuz Sondaj Gemisi için Akdeniz'de yeni Navtex ilan ettiğini duyurmuştu. Buna göre; Yavuz'un Akdeniz sularındaki görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.

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