Türk savaş gemilerine milli dokunuş

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse, Türkiye'nin gemi projelerinin sistemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SSB Deniz Araçları Daire Başkanı Köse, MİLGEM projesi kapsamında 5'inci gemide dikey atım sistemi olarak ABD yapımı MK-41 VLS'nin kullanımı için ihracat izni çıkmadığını söylerken bu doğrultuda SSB'nin ROKETSAN ile anlaştığını ifade etti.

ROKETSAN ile sözleşme imzalandığını söyleyen Alper Köse, sözleşmeyi dikey atım sistemi ROKETSAN tarafından yapılacak şekilde düzenlediğini belirtti.

Nokta Hava Savunma Sistemi ve GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi entegre edilecek

Deniz Araçları Daire Başkanı Köse, Nokta Hava Savunma Sistemi'nin şu anda geliştirme çalışmalarının sürdüğünü, GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin ise kullanıma hazır olduğunu açıkladı.

Alper Köse, ASELSAN, TÜBİTAK ve ROKETSAN'ın ABD yapımı SeaRAM sisteminin muadili Nokta Hava Savunma Sistemi'nin geliştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederken yine ASELSAN tarafından üretilen Phalanx CIWS sisteminin muadili olan GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin hazır olduğunu söyledi ve ABD yapımı bu sistemlere Türkiye'nin artık bağımlı olmadığını vurguladı.

HARPOON yerine ATMACA

SSB Deniz Araçları Daire Başkanı, ABD'nin HARPOON gemisavar füzesinde de sorun çıkardığını dile getirdi. Ancak Alper Köse, ROKETSAN tarafından daha iyisi olan ATMACA'nın yapıldığının altını çizdi.

HİSAR'ın üretim faaliyetleri devam ediyor

ESSM (Evolve Sea Sparrow Missile) sistemlerinde de sorunların yaşandığını dile getiren Alper Köse, muadili olan HİSAR'ın üretim faaliyetlerinin de tam gaz sürdüğünü söyledi.

Atış Kontrol Radarı AKREP-D geliştirildi

SSB Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse, STIR Atış Kontrol Radarı yerine de AKREP-D'nin geliştirildiğini belirtti.

Hollanda ve Fransa ortaklığında geliştirlen STIR radarını için henüz ambargo konulmadığını ancak tahmin ettiklerini söyleyen Köse, ambargonun açıklanmasından önce çalışmalara başlandığını ve ASELSAN'ın AKREP-D'yi geliştirdiği ifade etti.