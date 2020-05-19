  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?

Beşiktaş'tan stoper hamlesi Renato Chaves

Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?
için kalan
Kültür - Sanat

Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarını telekonferansla sürdürüyor

Giresun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Türk Sanat Müziği Korosunu çalıştıran bestekar sanatçı Cihan Unat, virüs salgını nedeniyle koro çalışmalarına görüntülü telefonlar vasıtasıyla evlerde de devam ederek Giresun’da bir ilki gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:30:30 -
Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarını telekonferansla sürdürüyor

Giresun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Türk Sanat Müziği Korosunu çalıştıran bestekar sanatçı Cihan Unat, virüs salgını nedeniyle koro çalışmalarına görüntülü telefonlar vasıtasıyla evlerde de devam ederek Giresun’da bir ilki gerçekleştirdi.


İstanbul TRT Saz sanatçıları ile Giresun’da birçok konserlere imza atan Unat bu defa da koro üyelerinden, Teoman Alpay’ın Hicaz makamında bestelediği “Nasıl geçti habersiz o güzelim yılları” adlı şarkıyı okuyarak kaydı whatsapp grubuna atmalarını istedi.


Koro katılımcılarının kendi telefonları ile evde kayıt ettikleri icraları birleştirilerek ortaya güzel bir koro çalışması çıktı. Unat “Bu kasvetli günlerde herkese moral vermek için böyle bir çalışma planladım ve sonunda da bir hayli başarılı olduğunu sanıyorum. Emek veren herkesi kutlarım. Daha başka projelerimde var onları da inşallah önümüzdeki günlerde işleme koyacağım. Hayatlarını ortaya koyarak müthiş bir performans gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza bir armağanımızdır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı