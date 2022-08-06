Türk Sahil Güvenlik botuna montaj yaptılar! ABD Başkan Yardımcısı Kamal Harris gündem oldu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Sahil Güvenlik kurumunun kuruluşunun 232. yıl dönümü için yaptığı paylaşımda Türk Sahil Güvenliği'ne ait bir teknenin fotoğrafını kullandı.

Hataya ilk olarak Politico'nun Savunma Editörü Dave Brown, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Harris'in paylaşımını ve Türkiye Sahil Güvenliği'ne ait Kaan 33 Sınıfı bir botun fotoğrafını yan yana paylaşarak dikkat çekti. Brown, "Bu Türk Sahil Güvenliği'nin" yazdı.

T24'ün aktardığına göre, Harris'in paylaştığı fotoğrafa bakıldığında 'Coast Guard' yazısını üstündeki ifadenin ve teknenin burnundaki numaranın silinmiş olduğu görülüyor.

Brown, muhafazakar Fox News kanalının da ABD Sahil Güvenliği'nin kuruluş yıl dönümüne ait haberini aynı hatalı görselle paylaştığına dikkat çekti.

Bir başka Twitter kullanıcısı ABD Sahil Güvenliği'nin teknelerinde tek şerit, Türkiye'ninkilerde ise çift şerit olduğuna dikkat çekti.