Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Töke: "Sıfır zamma imza atarak süreci bitirdiler"

Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, enflasyon rakamlarına bakıldığında sağlık çalışanlarının ücretlerinde yapılacak artışın sıfır zam anlamına geldiğini savunarak, yetkili sendikayı eleştirdi.

2020-2021 yılını kapsayan toplu sözleşme sürecinin kamu hakem kurulunun kararını açıklaması sonrasında tamamlandığını hatırlatan Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, yetkilendirilmiş konfederasyonla kamu çalışanlarının hedeflenen enflasyon rakamlarına bile bakıldığında sıfır zamma mahkum edildiğini kaydetti.

Töke açıklamasını şöyle sürdürdü; "Ne toplu sözleşme sürecini yürütebilmişler ne de memurun hakkını savunabilmişlerdir. Türkiye Kamu-Sen’in eylemse eylem gelin birlikte mücadele edelim, çalışanların kazanması için hep beraber ortak bir tavır koyalım çağrılarına da kulak tıkamışlardır. Toplu sözleşme süreci bitince de ortalıktan kaybolmuşlardır. Sıfır zamma imza atanlar, hizmet kolumuza baktığımızda ise sıfır kazanım ile süreci bitirmişlerdir. Yeni hiçbir kazanım elde edemeyenler sıfırlanan döner sermaye, çalışanı memnun etmeyen yıpranma payı, düşük ücretler gibi temel sorunlar için hiçbir çaba göstermemişlerdir. Sözleşmelilere kadro, hizmetlilere memurluk gibi temel beklentileri umursamamışlardır. Temel talepleri geçtik göstermelik bile olsa bir tane dahi kazanım elde edememişlerdir. Sağlık çalışanları tükenmişlik sendromu içinde çalışma hayatını sürdürürken keyiflerine bakmayı makul görmüşlerdir."

Çalışanlara sözde sendikalara karşı gereken tavrı göstermesini öneren Metin Töke, "Yaşananlarla çalışanı düşünmeyen, sadece gemimiz yürüsün yeter mantığında olanların sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına bir şey veremeyeceği yine görülmüş, tarih tekerrür etmiştir. Tarihin tekerrür etmesi ne yazık ki ibret alınmamasının sonucudur. Çünkü çalışanlar kendilerine zulüm eden bu sözde sendikalara gerekeni yapmamışlardır. Unutmayalım ki bir yerde zulüm varsa orada zalim ve zulme razı olan mazlum da vardır. Zulme rıza göstermeyenler olursa zulüm de olmaz. Çünkü zulmün tek taraflı ortaya çıkması mümkün değildir. Toplu sözleşme süreci bitti ise şimdi söz kamu çalışanlarında, sağlık çalışanlarındadır. Masada memurun hakkını hiç eden, toplu sözleşmeyi hüsranla bitiren bu yetkilendirilmişlerden hesap sormalıdırlar.

Ne zulme ne de zalime rıza göstermemelidirler" diye konuştu.