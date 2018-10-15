Türk polisi Suudi Konsolosluğu'nda!

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın, başkonsolosluğa girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma grubundaki Türk yetkililer, konsolosluğa geldi. Konsolosluk binasına giren heyette çok sayıda olay yeri inceleme uzmanı bulunurken, adli tıp uzmanlarının da ekipte olduğu öğrenildi.

Kaşıkçı'nın akıbetini araştırmak için Türkiye'ye gelen Suudi heyeti, başkonsolosluktan önce İstanbul Emniyeti'ne giderek Türk yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurgulamışlardı.

SUUDİ YÖNETİMİNDEN İÇ SORUŞTURMA KARARI

Öte yandan Bloomberg'in haberine göre, Suudi Arabistan yönetimi de Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili iç soruşturma talimatı verdi.

KONSOLOSLUĞA TEMİZLİK MALZEMELERİ GÖNDERİLDİ

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na temizlik malzemeleri getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattığı gazeteci Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili belirsizlik sürüyor. Kaşıkçı'nın en son görüldüğü yer olan Beşiktaş'taki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde gazeteciler bekleyişlerine bugün de devam ediyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda gazetecinin konsolosluk önündeki bekleyişleri sürerken, etrafı polis bariyerleriyle çevrili bulunan başkonsolosluk binasına bazı yetkililer araçlarıyla giriş yaptı.

Öte yandan, öğle saatlerinde konsolosluk binasına çok miktarda temizlik malzemesi getirildi. Çalışanlarca binaya taşınan malzemelerin el arabasıyla taşındığı görüldü.