Türk plakalı otobüste kaçak takı operasyonu! Valizden 8 kilo 893 gram gümüş çıktı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bulgaristan gümrük yetkilileri, Türkiye çıkışlı Türk plakalı bir yolcu otobüsünde gerçekleştirdikleri denetimde, yasal olmayan yollarla taşınan 8 kilo 893 gram gümüş takı tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Ukrayna'ya seyahat eden Türk plakalı otobüs, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'na geldi.
Şoför ve yolcular, gümrük kontrolünde beyan edecek herhangi bir eşyalarının bulunmadığını bildirdi. Yapılan detaylı incelemede ise Ukrayna vatandaşı bir yolcunun valizinde kişisel eşyalarının altına gizlenmiş 4 paket bulundu. Paketlerde yüzük, bilezik, broş, madalyon, kolye ve küpelerden oluşan gümüş takılar ele geçirildi. Uzman incelemesinde takıların 925 ayar gümüş olduğu, toplam ağırlığının 8 bin 893 gram, değerinin ise 53 bin 358 euro olduğu belirlendi. Gümüş takılara el konulurken, olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde yürütüldüğü bildirildi.