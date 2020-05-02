Türk pilot ABD'de bekleyenleri böyle selamladı
Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi malzeme yardımlarını taşıyan uçağın pilotu, uçağın havaalanına teker koymasının ardından bekleyenlere camdan selam verdi.
Türkiye, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Amerika'ya tıbbı yardım gönderdi.
Amerika'ya gönderilen ikinci yardım uçağı, ülkede görev yapan sağlık çalışanlarının yüzünü güldürdü.
O anın görüntüsü
Yardım uçağını havaalanında karşılayanlar arasında Türk yetkililer de vardı.
Uçağın pilotu, Türk yetkilileri görünce camını açtı ve elini çıkarıp selam verdi.
O anlar, Anadolu Ajansı foto muhabiri Yasin Öztürk'ün objektifine yansıdı.