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Türk pilot ABD'de bekleyenleri böyle selamladı

Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi malzeme yardımlarını taşıyan uçağın pilotu, uçağın havaalanına teker koymasının ardından bekleyenlere camdan selam verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:53:00 -
Türk pilot ABD'de bekleyenleri böyle selamladı

Türkiye, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Amerika'ya tıbbı yardım gönderdi.

Amerika'ya gönderilen ikinci yardım uçağı, ülkede görev yapan sağlık çalışanlarının yüzünü güldürdü.

O anın görüntüsü

Yardım uçağını havaalanında karşılayanlar arasında Türk yetkililer de vardı.

Uçağın pilotu, Türk yetkilileri görünce camını açtı ve elini çıkarıp selam verdi.

O anlar, Anadolu Ajansı foto muhabiri Yasin Öztürk'ün objektifine yansıdı.

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