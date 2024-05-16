Türk perakende şirketi iflas etti... 45 yıllık aile şirketi konkordato ilan etmişti: Yeni karar verildi!

Bursa’da art arda duyurulan konkordato haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Şubat 2024 tarihinde Bursa’da 45 yıldır faaliyet gösteren Dostkar Dış Ticaret ve Dostkar Yapı Market hakkında geçici konkordato mühleti verilmişti. Mahkeme, geçici konkordato mühleti dolan firma hakkında yeni karar verildi.

MÜHLET DOLDU: MAHKEME KARARINI DUYURDU

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Dostkar’a 14 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlamak üzere 2 ay daha geçici konkordato mühleti verdi.

TEMELLERİ 1979 YILINDA ATILMIŞTI

Dostkar’ın resmi internet hesabına geçen yıl konulan tanıtım yazısında: “1979 yılında ticari hayatına başlayan Dostkar, Genel Müdürü Cihan Çatallar ile bayrağını üçüncü kuşağa taşıyabilen nadir aile şirketlerinden birisidir. On binlerce çeşit ürün portföyü ve 50 çalışanı ile Nilüfer Küçük Sanayi ve Ertuğrul İzmir Yolu mağazalarında müşterilerine hizmet sunmaktadır. Bursa’da perakende sektörünün öncü markası olan Dostkar’ın misyonu, koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak ve hizmet standartlarını en üst seviyeye çıkartmaktır. Kaliteli ve uygun fiyatlı 65 bin ürün çeşidi ile müşterilerin aradığı en doğru adres olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Dostkar, Türkiye için yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya devam edecektir. Büyüme ve kurumsallaşma vizyonu doğrultusunda geniş kitlelere ulaşmak, müşterileriyle güçlü bağlar kurmak için yeni nesil yönetim anlayışını benimsemiştir. Bu yıl 44. yılını kutlayan Dostkar, yeni mağazasının açılışına özel, 44 üründe “EN UYGUN FİYAT” garantisi ile gerçekleştirdiği kampanyalarla müşterilerinin Evine ve Cebine Dost olmaya devam edecek. Bu çerçevede, 11 Mart 2023 tarihinde saat 14.00’te resmi açılışı yapılacak olan Ertuğrul, İzmir Yolu, No:318 adresindeki yeni mağazamıza tüm Bursalı hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Perakende yapı market sektörünün Bursa’daki öncüsü ve en köklü kuruluşlarından biri olan Dostkar, ‘Evinize ve Cebinize DOST’ mottosu ile Ertuğrul, İzmir Yolu’ndaki yeni mağazası ile büyümeye devam ediyor” açıklamaları yapılmıştı.