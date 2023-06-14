Türk otomotivi İngiltere’nin en güçlü tedarikçisi olmaya aday

Fuarda otomotiv tedarik sanayi sektöründe faaliyet gösteren 16 firma yerini aldı. Etkinlik kapsamında yenilikçi ürün ve hizmetlerini sunan Türk firmalar yeni siparişler alırken, iş birliklerini geliştirme fırsatı da yakaladı. Fuara OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan ve Londra Ticaret Müşaviri Abdurrahman Deniz de katıldı.

ikinci pazar

Fuarı değerlendiren OİB Başkanı Baran Çelik, Birleşik Krallık’ın dünyadaki en büyük otomotiv ithalatçılarından birisi olduğunu belirterek, ülkenin Avrupa’nın 2’nci büyük motorlu araç pazarı olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin de en fazla ihracat yaptığı ikinci pazarın Birleşik Krallık olduğunu vurgulayan Çelik, “Türkiye’nin Birleşik Krallık’a yaptığı otomotiv ihracatı pandemi dönemi dışında artış ivmesi yakaladı. 2018 yılında 2.9 milyar dolar ihracat yaptığımız ülkeye geçen yıl yaklaşık 3.3 milyar dolarlık ihracat yapmayı başardık. Bu ihracatımızla beraber ülkenin geçen yıl yaptığı otomotiv ithalatından yüzde 4.4’lük pay almayı başardık. Birleşik Krallık da otomotiv ihracatımızdan yüzde 10.5’lik pay aldı” dedi.

İhracatta hedef 3.5 milyar dolar

Birleşik Krallık’ın otomotiv ithalatının 2022 yılında 74 milyar dolara yükseldiğine değinen Baran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birleşik Krallık’ın otomotiv ithalatında ilk 5 ülkeyi sırasıyla Almanya, Çin, İspanya, Fransa ve Türkiye oluşturuyor. İthalatlarının dörtte birini Almanya’dan yapıyorlar. Türk otomotiv endüstrisi ihracatçıları olarak, Birleşik Krallık’ın otobüs ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ithalatında 1’nci sırada yer alıyoruz. Ayrıca jantlar ile aksam ve parçaları ithalatında 3’üncü, debriyajlar ile bunların aksam ve parçaları ithalatında 6’ıncı, motor aksam ve parçaları ithalatında ise 2’nci sırada bulunuyoruz. Birleşik Krallık, sürekli gelişme kaydettiğimiz, iyi ilişkilerimizin bulunduğu bir ülke. Bu anlamda ilk hedefimiz ülkeye yaptığımız ihracatımızı 3.5 milyar dolar seviyesine çekmek ve ülkenin ithalatından aldığımız payı ilk etapta yüzde 5’e çıkarmak.”