"Türk otomotiv sanayisi tedarik ağında söz sahibi"

İSTANBUL (AA)- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY iş birliğiyle hazırlanan “Otomotiv Sektöründe Gündem 2018 Özel Sayı“sı yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre rapor, Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumunda olan ve geçtiğimiz yıl gerçekleşen 31 milyar dolarlık ihracat rakamı ile bir rekora daha imza atan sektöre ilişkin önemli veriler içeriyor.

Dünyanın 14’üncü en büyük otomotiv üreticisi konumunda olan Türkiye, uluslararası pek çok otomotiv markası tarafından Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere farklı coğrafyalar için bir üretim ve ihracat merkezi olarak konumlandırılıyor. Avrupa’ya en fazla araç ihraç eden ülke konumunda olan Türkiye’de,otomotiv sektörü 200 binin üzerinde doğrudan istihdam oluştururken 2018 yılında 31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.





- "Türk otomotiv sanayisi, uluslararası yatırımlar açısından rekabetçi olmaya devam ediyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türk otomotiv sanayisinin yıllar içerisinde yakaladığı ivme ve gelişimin, Türkiye açısından çok değerli bir başarı öyküsü olduğunu belirterek, Türkiye’nin bugün yatırımlarını tamamlamış 9 küresel ve 7 yerli otomotiv ana sanayi üreticisine ve sürekli kendisini geliştiren önemli bir tedarik ağına ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Ermut, ayrıca Türk otomotiv sanayisinin üretim kabiliyetleri, güçlü yan sanayi ve tedarikçi ekosistemi, gelişen Ar-Ge kapasitesi ve Türkiye’nin merkezi konumu sayesinde uluslararası yatırımlar açısından rekabetçi olmaya devam ettiğine işaret etti.

EY Türkiye Otomotiv Sektör Lideri Serdar Altay da Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerine yakınlığının Türkiye’ye bir lojistik ve ihracat merkezi olarak güçlü bir rekabet avantajı sağladığını ve geleceğe yönelik beklentilerin de Türkiye’nin bu özelliğini doğruladığını dile getirerek şunları kaydetti:

“Türkiye’de temelleri 1960’lı yıllara dayanan otomotiv sektörü, yabancı şirketlerin Türk müteşebbisler ile birlikte kurduğu ortaklıklarla montaja dayanan üretimden yıllar içerisinde Ar-Ge ve tasarım yeteneğine sahip, daha fazla yerli üretim girdilerine önem veren ve katma değeri yüksek duruma geldi. Sektörün ihracat odaklı yapısı ve Avrupa’nın yeni araç piyasasının büyümeye devam edeceğine dair tahminlerimiz göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin 2027 yılına kadar olan otomotiv üretimi üzerinde sektörün yükselmeye devam edeceğini öngörüyoruz.”





- 2024'te üretim 2 milyona ulaşacak





Raporda, Türk otomotiv sanayisinde üretim adetlerinin 2019 yılından 2024 yılına kadar artacağı ve 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 2 milyon adete ulaşacağı öngörülüyor.

2018-2027 dönemi için ise yıllık sıfır araç satışlarında yüzde 2,7 büyüme bekleniyor. Bunun etkisiyle ilgili dönemin sonuna kadar toplam sıfır araç satışlarının 1,25 milyon adetin üstüne çıkacağı öngörülüyor. Buna ek olarak binek otomobil satışları için yüzde 2,3 ortalama yıllık bir büyüme beklenirken, ticari araç satışları için yıllık ortalama büyüme yüzde 4,3 olarak tahmin ediliyor.

Raporda, sektöre ilişkin 2018 yılının ekim ayı dönemine kadar olan üretim, satış, ihracat ve büyüme rakamları ve başarı öykülerinin yanısıra Türkiye’de sektöre sunulan teşvikler ve güncel gelişmelere de yer veriliyor.