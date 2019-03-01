0553 313 94 23

"Türk otomotiv sanayisi tedarik ağında söz sahibi"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY iş birliğiyle hazırlanan “Otomotiv Sektöründe Gündem 2018 Özel Sayı”sı yayımlandı- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: - “Türkiye, bugün yatırımlarını tamamlamış 9 küresel ve 7 yerli otomotiv ana sanayi üreticisine ve sürekli kendisini geliştiren önemli bir tedarik ağına ev sahipliği yapıyor”- EY Türkiye Otomotiv Sektör Lideri Serdar Altay: - “Otomotiv sektörü, Ar-Ge ve tasarım yeteneğine sahip, daha fazla yerli üretim girdilerine önem veren ve katma değeri yüksek duruma geldi”

01 Mart 2019 Cuma 11:44
"Türk otomotiv sanayisi tedarik ağında söz sahibi"

İSTANBUL (AA)- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY iş birliğiyle hazırlanan “Otomotiv Sektöründe Gündem 2018 Özel Sayı“sı yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre rapor, Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumunda olan ve geçtiğimiz yıl gerçekleşen 31 milyar dolarlık ihracat rakamı ile bir rekora daha imza atan sektöre ilişkin önemli veriler içeriyor.

Dünyanın 14’üncü en büyük otomotiv üreticisi konumunda olan Türkiye, uluslararası pek çok otomotiv markası tarafından Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere farklı coğrafyalar için bir üretim ve ihracat merkezi olarak konumlandırılıyor. Avrupa’ya en fazla araç ihraç eden ülke konumunda olan Türkiye’de,otomotiv sektörü 200 binin üzerinde doğrudan istihdam oluştururken 2018 yılında 31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.


- "Türk otomotiv sanayisi, uluslararası yatırımlar açısından rekabetçi olmaya devam ediyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türk otomotiv sanayisinin yıllar içerisinde yakaladığı ivme ve gelişimin, Türkiye açısından çok değerli bir başarı öyküsü olduğunu belirterek, Türkiye’nin bugün yatırımlarını tamamlamış 9 küresel ve 7 yerli otomotiv ana sanayi üreticisine ve sürekli kendisini geliştiren önemli bir tedarik ağına ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Ermut, ayrıca Türk otomotiv sanayisinin üretim kabiliyetleri, güçlü yan sanayi ve tedarikçi ekosistemi, gelişen Ar-Ge kapasitesi ve Türkiye’nin merkezi konumu sayesinde uluslararası yatırımlar açısından rekabetçi olmaya devam ettiğine işaret etti.

EY Türkiye Otomotiv Sektör Lideri Serdar Altay da Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerine yakınlığının Türkiye’ye bir lojistik ve ihracat merkezi olarak güçlü bir rekabet avantajı sağladığını ve geleceğe yönelik beklentilerin de Türkiye’nin bu özelliğini doğruladığını dile getirerek şunları kaydetti:

“Türkiye’de temelleri 1960’lı yıllara dayanan otomotiv sektörü, yabancı şirketlerin Türk müteşebbisler ile birlikte kurduğu ortaklıklarla montaja dayanan üretimden yıllar içerisinde Ar-Ge ve tasarım yeteneğine sahip, daha fazla yerli üretim girdilerine önem veren ve katma değeri yüksek duruma geldi. Sektörün ihracat odaklı yapısı ve Avrupa’nın yeni araç piyasasının büyümeye devam edeceğine dair tahminlerimiz göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin 2027 yılına kadar olan otomotiv üretimi üzerinde sektörün yükselmeye devam edeceğini öngörüyoruz.”


- 2024'te üretim 2 milyona ulaşacak


Raporda, Türk otomotiv sanayisinde üretim adetlerinin 2019 yılından 2024 yılına kadar artacağı ve 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 2 milyon adete ulaşacağı öngörülüyor.

2018-2027 dönemi için ise yıllık sıfır araç satışlarında yüzde 2,7 büyüme bekleniyor. Bunun etkisiyle ilgili dönemin sonuna kadar toplam sıfır araç satışlarının 1,25 milyon adetin üstüne çıkacağı öngörülüyor. Buna ek olarak binek otomobil satışları için yüzde 2,3 ortalama yıllık bir büyüme beklenirken, ticari araç satışları için yıllık ortalama büyüme yüzde 4,3 olarak tahmin ediliyor.

Raporda, sektöre ilişkin 2018 yılının ekim ayı dönemine kadar olan üretim, satış, ihracat ve büyüme rakamları ve başarı öykülerinin yanısıra Türkiye’de sektöre sunulan teşvikler ve güncel gelişmelere de yer veriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:44
  1. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
  2. EY
  3. Otomotiv Sektöründe Gündem 2018 Özel Sayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    1. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    2. Yemen halkından Maduro’ya destek..
    3. Somali’de bilanço artıyor: 29 ölü, 80..
    4. Milletvekili Işık’tan zeytin..
    5. Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal’da..
    6. Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem..
    7. Turgut Özal Üniversitesi’nde yangın..
    8. Ara Güler’in adı yaşatılacak
    9. Diyarbakır’da hentbolda bölge..
    10. "Fenerbahçe deplasmanından puanla..
    11. GTBBAZAAR hizmet ağını genişletiyor
    12. Bağcılar’da zabıta ve temizlik..
    13. Kayak merkezlerinde son durum
    14. Döviz kurları
    15. 80 yaşındaki kadını dolandırmaya..
    16. Aydın, potada Anadolu Şampiyonasına..
    17. İTO verilerine göre, İstanbul'da..
    18. Beşiktaş yönetiminin Guti kararı belli..
    19. İHH TIR’ları iyilik için yollarda
    20. Erdoğan EYOF fatihini kutladı
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!