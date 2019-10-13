Türk ordusundan Suriye operasyonu için ‘Hilal Taktiği’! Tel Abyad'a böyle girildi Fırat'ın doğusundaki ilerleyişini sürdüren Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ı Hilal Taktiği kullanarak YPG'li teröristlerden temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatarak Suriye'nin kuzeyinde oynanan oyunları bozdu. Amerika ve İsrail'in desteğiyle kurulmak istenen terör devletine engel olundu. Mehmetçik ile Suriye Milli Ordusu, harekat kapsamında bölgede YPG'li teröristlere büyük darbeler vurmaya başladı. Türklerin değişmeyen taktiği Terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinde, yıllardır uygulanan Hilal Taktiği yine masadaydı.Tel Abyad'daki YPG noktaları önce obüslerle vuruldu, imha edildi. Daha sonra şehir merkezine farklı noktalarından giriş yapıldı ve teröristler tek tek etkisi hale getirilmeye başladı. Ölümden korkan YPG'li teröristler silahlarını bırakarak başka alanlara kaçmaya çalıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.