0553 313 94 23

Türk ordusundan Suriye operasyonu için ‘Hilal Taktiği’! Tel Abyad'a böyle girildi

Fırat'ın doğusundaki ilerleyişini sürdüren Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ı Hilal Taktiği kullanarak YPG'li teröristlerden temizledi.

13 Ekim 2019 Pazar 14:37
Türk ordusundan Suriye operasyonu için ‘Hilal Taktiği’! Tel Abyad'a böyle girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatarak Suriye'nin kuzeyinde oynanan oyunları bozdu. Amerika ve İsrail'in desteğiyle kurulmak istenen terör devletine engel olundu. Mehmetçik ile Suriye Milli Ordusu, harekat kapsamında bölgede YPG'li teröristlere büyük darbeler vurmaya başladı.

Türklerin değişmeyen taktiği

Terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinde, yıllardır uygulanan Hilal Taktiği yine masadaydı.Tel Abyad'daki YPG noktaları önce obüslerle vuruldu, imha edildi. Daha sonra şehir merkezine farklı noktalarından giriş yapıldı ve teröristler tek tek etkisi hale getirilmeye başladı. Ölümden korkan YPG'li teröristler silahlarını bırakarak başka alanlara kaçmaya çalıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 14:37
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Suriye Milli Ordusu
  4. Mehmetçik
  5. YPG
  6. Amerika
  7. İsrail
  8. Osmanlı
  9. hilal taktiği
  10. Hilal taktiği nasıl yapılır
  11. Tel Abyad

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, öldürülen terörist sayısını açıkladı
    1. Erdoğan, öldürülen terörist sayısını..
    2. Türkiye'den Avrupa'ya 'PKK eylemlerine..
    3. Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na flaş..
    4. Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak..
    5. Barış Pınarı Harekatı dünyaya..
    6. Erdoğan'dan Merkel'e rest: NATO'ya..
    7. Fransızları korku sardı!
    8. Gıdada hileli ürün üretiminde korkunç..
    9. Yurt dışına çıkmaya çalışan İran..
    10. Türkiye'nin harekatı devam ederken..
    11. Tel Abyad tamamen PKK/PYD'den temizlendi
    12. Feyzioğlu o raporu hatırlattı: Bu..
    13. Mustafa Akıncı’ya tepkiler yağdı!
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı..
    15. TOBB’dan dünyaya 'Barış Pınarı..
    16. Eşinden boşanmasını böyle kutladı!
    17. Şimdi PKK düşünsün! TSK'dan dikkat..
    18. Türk ordusundan Suriye operasyonu için..
    19. Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O..
    20. PKK'dan kaçan 24 terörist teslim oldu
    21. Mustafa Akıncı'ya "özür dile" çağrısı
    22. Trump'ın politikası PKK'yı yaktı! Hain..
    23. Savaş UFO'su için tarih belli oldu
    24. Yüksek Seçim Kurulu personel alımı..
    25. Yüksek Seçim Kurulu personel alımı..
    26. HDP'li eski İlçe Başkanı tutuklandı
    27. Teröristlerden temizlenen köy sayısı..
    28. Azılı İslam düşmanı ırkçı Wilders yine..
    29. Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" ilanı
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu..
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!