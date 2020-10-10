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Aktüel Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nden Azerbaycan'a destek
Aktüel

Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nden Azerbaycan'a destek

Yeniakit Publisher
2020-10-10 18:44:25 -
Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nden Azerbaycan'a destek

İSTANBUL (AA) - Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınayarak, "Ermenistan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın dört kararına uyarak Azerbaycan topraklarını terk etmelidir." ifadelerini kullandı.

Türk Ocakları İstanbul Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında başlattığı saldırı nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı "Karabağ Azerbaycan Toprağıdır" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bayram, Ermenistan'ın, Karabağ işgalinin tarihsel kökenleri olduğunu belirterek, Ermenistan'ın 1918'den itibaren Rusya, ABD ve İngiltere tarafından desteklendiğini, bu süreçte Azerbaycan topraklarını işgal için cesaret bulduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinin, Ermenistan'la birleştirilmesinin istendiğini dile getiren Bayram, Ermenistan'ın bu bölgeyi Türklerden temizlemek amacıyla saldırılar başlattığını ve bu saldırıların sonucunda Azerbaycanlı sivillere yönelik katliamlar yaptığını vurguladı.

Ermenistan'ın uluslararası hukuku çiğnediğini kaydeden Bayram, "Ermenistan'ın, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmesi ve burayı derhal terk etmesi gerekiyor. Ermenistan terörist devlet olma hüviyetinden kurtulup hukuk devleti olmalı ve saldırıları durdurmalı." diye konuştu.

Bayram, "Ermenistan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın dört kararına uyarak Azerbaycan topraklarını terk etmelidir. Ayrıca bölgede uluslararası hukuk kurallarının yerine getirilmesini talep ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin topraklarını korumak için yaptığı Türk Ocakları olarak mücadelesinin yanındayız ve her zaman da yanında olacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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