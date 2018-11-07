Türk mühendisler yaptı! Rus füzesini böyle yok etti

ASELSAN, tank ve zırhlı araçlara yönelik "çelik" anlamına gelen PULAT isimli yeni bir aktif koruma sistemi geliştirme projesini tamamladı.

Tankların kendini koruması için TÜBİTAK SAGE ile Aselsan’ın ortak geliştirdiği PULAT, anti-tank tehditlerini tanka temas gerçekleşmeden önce havada bertaraf ediyor.

Görüntülerde Pulat Aktif koruma sisteminin RPG ve Konkurs ATGM'ye karşı test görüntüleri yer alıyor.