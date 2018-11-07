THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Türk mühendisler yaptı! Rus füzesini böyle yok etti

ASELSAN tarafından geliştirilen aktif koruma sistemi PULAT'ın geliştirme projesi tamamlandı. Tankların kendini koruması için geliştirilen PULAT sisteminin RPG ve Konkurs ATGM'ye karşı test görüntüleri yayınlandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:49

ASELSAN, tank ve zırhlı araçlara yönelik "çelik" anlamına gelen PULAT isimli yeni bir aktif koruma sistemi geliştirme projesini tamamladı.

Tankların kendini koruması için TÜBİTAK SAGE ile Aselsan’ın ortak geliştirdiği PULAT, anti-tank tehditlerini tanka temas gerçekleşmeden önce havada bertaraf ediyor.

Görüntülerde Pulat Aktif koruma sisteminin RPG ve Konkurs ATGM'ye karşı test görüntüleri yer alıyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:49
  1. ASELSAN
  2. pulat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebek bakımında bunlara dikkat!
    1. Bebek bakımında bunlara dikkat!
    2. Beşiktaş'ta Pepe depremi! Ocak ayında...
    3. İYİ Parti'de deprem! Görevlerinden..
    4. Endoskopi nedir?
    5. Sadece 1 dakikada uyutmak varken..
    6. Balıkçıların ağlarına Uçar Balığı..
    7. 'Bilgisayar oynamayı bırak' diyen..
    8. Katık ayranı nedir?
    9. Ünlü teknik direktör Fenerbahçe'yi..
    10. Ölüler, 24 Haziran seçimlerinde..
    11. Akıllara durgunluk veren olay!..
    12. Seçimden sonra ilk kez!.. Trump saat..
    13. AB'den dikkat çeken İran açıklaması!
    14. Trump seçim sonrası saat verdi!
    15. Ülkemizde 300 çeşit civarında çorba..
    16. Harran Üniversitesi Rektörü kim oldu?
    17. CHP-FETÖ ilişkisi MASAK raporunda!
    18. Milyonları ilgilendiren karar! Bir..
    19. Silaha değil teleskopa heveslendirin
    20. Dolar ve euro ne kadar? 6 Kasım dolar..
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak