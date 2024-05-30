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Teknoloji Türk mühendisler üretti! Bakan duyurdu: Türkiye sayılı ülkeler arasına giriyor!
Teknoloji

Türk mühendisler üretti! Bakan duyurdu: Türkiye sayılı ülkeler arasına giriyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 23:42:00 - 2024-05-30 23:42:42

Türk mühendisler tarafından geliştirilen TÜRKSAT 6A'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'TÜRKSAT 6A ile kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak.' dedi.

Bakan Kacır, X sosyal medya hesabından, Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle "TÜRKSAT 6A"ya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin, şu ana kadar ürettiği en yüksek değere sahip milli teknoloji platformunu devreye almak için gün sayıldığını belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularını kendi kabiliyetleriyle geliştirme imkanını elde eden ülkemiz, tüm kritik bileşenleri yerli olarak üretilen TÜRKSAT 6A ile kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak. TÜBİTAK UZAY liderliğinde, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından geliştirilen, üretilen, test edilen ve 8 Temmuz haftasında fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A'nın kapsama alanı mevcut uyduların ötesine, Güneydoğu Asya ülkelerine ulaşacak, böylelikle 4,5 milyarlık bir nüfusa erişim sağlanacak. Hem sivil hem askeri iletişim için kullanılacak ve 15 yıldan daha uzun bir süre yörüngede görev yapacak olan yerli haberleşme uydumuz, ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olmasının yanı sıra, bundan sonra gerçekleştireceğimiz uydu ve uzay projelerine büyük katkılar sunacak."

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