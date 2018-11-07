Türk mühendisler geliştirdi! F-35'e takıldı

Müşterek Taarruz Uçağı F-35’lerin gizli uçuşu esnasında kritik görünmezlik kabiliyetini korumak suretiyle pilotların uzun menzil mesafesinden hedefi vurabilmeleri amacıyla geliştirilen Seyir Füzesi SOM-J füzesinin gövde içi yerleştirme testleri bir F-35 uçağında yapıldı.

Özellikle yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılması planlanan füzeler 185 kilometre menzile sahip. Bu menzil içerisinde çok alçaktan radara yakalanmadan uçan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve Roketsan'ın imal ettiği SOM-J'nin F-35 entegrasyon çalışmalarında önemli bir adım daha atıldı.

Seyir füzesinin gövde içi yerleştirme testleri bir F-35 uçağında yapıldı. Alınan bilgiye göre atış testlerinin önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

"Hedef değişikliği yapılmasına izin veriyor"

Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan SOM seyir füzelerinin F-35 için 'J'modeli geliştirilmişti. Yeryüzü şekillerini izleyerek kendini saklayabilen bir seyrüsefer sistemi ile hedefine yüksek bir isabet oranıyla ulaşan SOM-J, taşıdığı yüksek çözünürlükteki görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı ile hassas hedefleme sağlayarak atışın ardından havadan ihbar kontrol uçaklarının koordinesi ile hedef değişikliği yapılmasına izin veriyor.