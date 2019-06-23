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Türk mobilya sektörü Afrikalıların ev ve işyerlerini güzelleştirecek

Türkiye’ye 2018 yılında 3.

23 Haziran 2019 Pazar 13:14
Türk mobilya sektörü Afrikalıların ev ve işyerlerini güzelleştirecek

Türkiye’ye 2018 yılında 3.1 milyar dolar döviz kazandıran, 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Mobilya sektörü, 2023 yılı için ortaya koyduğu 6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için alternatif pazar arayışlarını sürdürüyor. Mobilya sektörü, Batı ve Kuzey Afrika ülkelerine odaklandı.



Türk mobilya sektörü, yıllık 2.5 milyar dolarlık mobilya ithal eden Batı ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatını arttırmak için harekete geçti. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Batı ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı arttırmanın anahtarı konumundaki Fas’a yönelik 10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında "Pazar İnceleme Gezisi" düzenledi.


Türkiye’nin mobilya ihracatında dünyada 12. sırada olduğuna işaret eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Fas’ta başkent Rabat ve Fas’ın ticari merkezi Kazablanka’da çok verimli görüşmeler yaptıklarını, Fas’ta Türk ürünlerine karşı bir sempati olduğunu bu olumlu iklimi değerlendirmek istediklerini kaydetti.



Ticaret müşavirlerimiz sayesinde çok başarılı bir seyahat oldu


Fas İnceleme Gezisi sırasında; Türkiye’nin Rabat Ticaret Müşaviri Önder Duman ve Kazablanka Ticaret Müşaviri Mehmet Erbil’in koordinesi ve katılımlarıyla çok verimli bir iş seyahati gerçekleştirdiklerini dile getiren Yağcı, "Fas’ın; ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, BAE, Tunus, Ürdün, Mısır ve Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması var. Fas konumu itibariyle Türkiye gibi çok stratejik bir noktada. Fas, 40 milyonluk nüfusu yanında 300 milyonluk nüfusa sahip 12 Batı Afrika ülkesine ihracat için kilit rolünde. Fas’taki bankaların çoğunun Batı Afrika ülkelerinde şubeleri var. Fas’ın kuzeyinde yer alan Tangier Limanı ile dünyadaki 180 limana ulaşabilme şansı var. Lojistik olarak çok iyi bir konumda. Avrupa’ya 48 saatte, Amerika’ya ise; 10 günde ürün nakliyesi mümkün. Türk mobilya ihracatçıları Faslı partnerlerle hareket ederek Batı ve Kuzey Afrika pazarında konumlarını güçlendirebilirler" diye konuştu.



Fas’ın mobilya ithalatında Türkiye’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 49 milyon dolarlık ihracatla 5. büyük tedarikçi konumunda olduğunun altını çizen Yağcı, Batı ve Kuzey Afrika ülkelerinin yıllık 2.5-3 milyar dolar arasında mobilya ithalatı yaptığını ve bu ithalatlarının sürekli arttığını, Batı ve Kuzey Afrika ülkelerinin Türk mobilya sektörünün pazar çeşitliliğini arttırabilmesi için büyük bir potansiyeli barındırdığını dile getirdi.


Rabat’ta Fas Yatırım ve İhracat Kalkınma Ajansı ve Rabat Ticaret, Sanayi ve Hizmetler Odası ile bir araya geldiklerini anlatan Yağcı, Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan ile bir araya geldiklerini, Büyükelçi Doğan’dan Fas pazarı ile ilgili değerli bilgiler edindiklerini ifade etti.



Fas’tan hem Alım Heyeti gelecek, hem de MODEKO Fuarı’nı ziyarete gelecekler


Fas’ın en büyük ticaret kendi Kazablanka’da, Settat Bölgesi Ticaret Sanayi ve Hizmetler Odası ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Yağcı, "Settat Bölgesi Ticaret Sanayi ve Hizmetler Odası ile Eylül ayında Türkiye’ye Fas’tan bir Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. 2020 yılı Mart ayında İzmir’de düzenlenecek olan MODEKO İzmir Mobilya Fuarı’nı Faslı mobilya ithalatçılarının ziyaretini organize edecekler. Karşılıklı temasların artması dış ticaret rakamlarımızı da yukarı taşıyacak" diyerek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 13:14
  1. doğa

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