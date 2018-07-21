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Türk mimar Zeynep İkbal, Prens Charles'tan ödül aldı

Türk kültür merkezi projesiyle İngiltere prensi Charles'tan ödül almaya hak kazanan mimar Zeynep İkbal, derece alan üç öğrenci arasına girdi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:40
Türk mimar Zeynep İkbal, Prens Charles'tan ödül aldı

Yüksek lisans öğrenimini Londra’da tasarladığı Türk kültür merkeziyle tamamlayan mimar İkbal, üzerinde çalıştığı projesiyle Galler Prensi Charles’ın ödüllendirdiği 3 öğrenciden biri oldu.

“Hayat” adlı tasarımı ve minyatür tekniğiyle çizim yapıp Kairos Ödülü'ne uygun görülen İkbal, kazandığı ödülle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk mimar İkbal projesiyle ilgili, "Daha çok İslam mimarisine ve geleneksel sanatlara, özellikle Türk mimarisine yoğunlaştım bu projede. Türk iseniz kendi kültürünüzde kök salmış bir dizayn olması gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda bugüne hitap etmesi çok önemli. Londra’da bir Türk kültür merkezi tasarladım. Projede nispet uygulaması ve geometriyi kullanmak önemliydi. İstanbul’daki herhangi bir binayı başka bir ülkeye monte etmeyi istemiyordum. Bu Londra’da bir kültür merkezi ise buranın kültürünü, şehir kodlarını, sanata ait kodlarını anlamam gerekiyordu. Bunun üzerine çalıştım." açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:40
  1. İstanbul
  2. Zeynep İkbal
  3. Galler Prensi Charles
  4. mimar

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