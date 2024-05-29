Türk Milleti’nin sabrı taştı… Mehmetçik Gazze’ye! İsrail, konsolosluğun önünde böyle protesto edildi
Gazze Dayanışma Platformu öncülüğünde birçok STK üyesi, İsrail Ordusu'nun, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı, Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Konsolosluk önünde toplanan STK üyeleri “Mehmetçik Gazze’ye” diye slogan attı.
Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde toplanan grup, akşam namazını kıldıktan sonra İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Konsolosluk önünde toplanan STK üyeleri "Kahrolsun İsrail" ve "Özgür Filistin" ve “Mehmetçik Gazze’ye sloganları attı.
Konuşmaların ardından yapılan duadan sonra grup yine “Mehmetçik Gazze’ye diye slogan atarak dağıldı.