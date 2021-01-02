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Gündem Türk medyasında ilk kez! Hayati Küçük yılın ilk bomba haberini “Ülke Gündemi”nde açıkladı
Gündem

Türk medyasında ilk kez! Hayati Küçük yılın ilk bomba haberini “Ülke Gündemi”nde açıkladı

Yurtiçi ve yurtdışındaki FETÖ ile mücadele konusunda çok önemli katkıları bulunan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, 2021’in ilk “Ülke Gündemi”nde, bomba belge ve bilgileri Türk medyasında ilk kez canlı yayında açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:32:00 - 2021-01-03 00:24:36
Türk medyasında ilk kez! Hayati Küçük yılın ilk bomba haberini “Ülke Gündemi”nde açıkladı

MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programında ele alınan konular ve Türk medyasında ilk kez yayınlanan belgeler Türkiye gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. 

Hayati Küçük çok özel bilgi ve belgeleri canlı yayında açıklıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kuşkusuz uzun soluklu bir mücadele olmak zorunda. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ve Türk medyasında ilk kez birçok belge ve bilgilerin yayınlandığı “Ülke Gündemi”nde, Hayati Küçük 2021’in ilk bombasını canlı yayında kamuoyuyla paylaştı.  

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https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=b4VbnuNoboo&feature=youtu.be



 

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Yorumlar

Okur

Programınızı dinledim ve canlı programınızı 70 kişiyle paylaştım, Fetö ile mücadelenizi taktir ediyorum. Bir taraftan programlarınızı sosyalmedya hesaplarımızdan paylaşmamızı istiyorsunuzki fetö mücadelesinde herkes bilgilensin! Fakat diğeryandan sizin verdiğiniz haberi Nedim Şenerde haber yaptı diye ortalığı velveleye veriyorsunuz haber kaynağı bizdik diye! Doğru ilk haber kaynağı siz olmanıza rağmen fetö'nün sosyal hesaplarını düzenli takip edip oradan almış olma ihtimalini niçin görmezden geliyorsunuz! Halbuki Fetö ile mücâdele eden herkes güçbirliği yaparsa başarı olur! 
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