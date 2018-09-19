Türk malı etiketine perakendeci desteği

Buğra Kardan Ticaret Bakanlığı, yerli malını ayırt edici etiket için önemli bir adım attı. ‘ Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre ülkemizde üretilen malların etiketlerinde bakanlık tarafından tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretlerinin kullanılması zorunluluğu getirilecek. Etiketlerde malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih de yer alacak.

GÜZEL BİR KARAR

Ticaret Bakanlığı’nın yeni yönetmeliği gıda perakendecilerini mutlu etti. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, ülkemizde üretilen ürünlerin etiketine yerli işareti konulması öngörülmesinin olumlu bir karar olduğunu belirtti. Gelişmiş ülkelerin de bu uygulamaya başvurduğunu aktaran Aykaç, “Türkiye’de de böyle bir adım atılması gayet güzel” dedi. Yönetmelikte yer alan kararların bir bir uygulamaya geçeceğini dile getiren Aykaç, “Anadolu’da üretilen ürünlere ülkemiz bayrağını koyacağız ve bundan memnun olacağız” şeklinde konuştu.

DENETLENDİK, CEZA ALMADIK

Gıda perakendecilerini şu aşamada en çok rahatsız eden konu ise kur zamları. Galip Aykaç, devletin spekülatörlere karşı önlem aldığına işaret ederek, “Bu çerçevede her mecrada fiyat denetimi yapılıyor. Çok şükür, üyelerimize bir ceza kesilmedi “ açıklamalarında bulundu.

KUR, MALİYETLERİ ARTIRIYOR

Ürün fiyatlarının artış nedenlerine değinen Aykaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah’ın suyuna zam yapıldı’ deniliyor. Ancak ambalajlı suyun maliyetinin yüzde 65’i ambalaj. Bu ambalaj da petrol türevlerinden geliyor. Buna kur farkının yansıdığı da bir hakikat. Suda ikinci büyük maliyetin de lojistik olduğunu unutmayalım. Bu da petrol fiyatları ile yakından alakalı. Domates salçası çokça gündemde. Malum Türkiye’nin yıllık 2,5 milyon ton salçalık domatese ihtiyacı var. Bu sene ise 1,5 milyon tonluk salçalık domates çıktı. Ayrıca toplam 180 bin ton domates salçası tüketildi, olması gereken 400 bin tondu. Aradaki fark ihracata gitti. Dolayısıyla salçalık domatesin kilogram fiyatı 27 kuruştan 85 kuruşa çıktı. Bugün zaten raflara, manavlara bakarsanız normal domatesin fiyatının 5,5-6 lira olduğunu görürsünüz. Domatesin ve kalitesinin yetersizliği söz konusu. Bunun ambalajı da alüminyum ambalaj. O da dolarla satılıyor. Gıda perakendecileri arasında kıyasıya rekabet var. Dolayısıyla birdenbire fiyatların artması söz konusu değil.”

Aykaç, kur artışlarını fiyatlarına olduğu gibi yansıtmamak için fedakârlık yaptıklarının da altını çizdi.

DEV ORGANİZASYON

GPD tarafından 9 Ekim’de 5. Ortak Gelişim Kongresi düzenlenecek. 800 profesyonelin bir araya geleceği ‘Yeni Perakende’ temalı kongrede sektörün durumu, hedefleri ve talepleri ele alınacak.

SONGÖR: KAYNAKLARI ZORLUYORUZ

Üyeleri ile 150 milyar TL ciro ve 400 bin istihdam ile ekonomiye önemli bir katkı sunduklarını anlatan GPD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör de kur dalgalanmalarının fiyatlara yansıtmamak için finansman kaynaklarını zorladıklarını söyledi. Songör, “Ölçeğimizi kullanarak sağladığımız fiyat avantajıyla da son fiyatlarımızı dengelemeye çalışıyoruz. Ancak buna rağmen gıda fiyatlarındaki artışlar sürekli biz perakendecilere mal ediliyor. Yeni düzenlemelerle birlikte satış etiketlerinde ürünlerin alış fiyatlarını ve dolayısıyla bazı kalemlerde aslında zarar ettiğimizi göstermemize rağmen bu durumla baş etmeye çalışmaktan, kendi asıl işlerimize yoğunlaşamadığımız zamanlar oluyor” dedi.

HAKSIZ ELEŞTİRİLER ÜZÜCÜ

Fiyatların üretici tarafında yüzde 32, tüketici tarafında da yüzde 18 arttığını hatırlatan Aykaç,şunları kaydetti: “Enflasyonun bu seviyelerde kalmasında sektörün ve GPD üyelerinin önemli payı var. Teşekkür bekleyen bizler, haksız eleştiriler karşısında üzülüyoruz. Bizler üretici değiliz. Üreticinin ürettiğini satanlarız. Üretim maliyetleri arttığı müddetçe burada sadece ‘o doğru mu arttı yanlış mı arttı’ ona bakmak lazım.”