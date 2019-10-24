'Türk malı' deyip fırlatmıştı! İtalyan vekile kötü haber Barış Pınarı Harekatı'nı elindeki Türk çikolatasını yere atarak güldüren bir protesto düzenleyen İtalyan vekil Angelo Ciocca, 5 gün uzaklaştırma cezası aldı.

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin Suriye operasyonunu protesto etmek için Türk heyetin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatan İtalyan vekil Angelo Ciocca'ya yaptırım uygulandı. Angelo Ciocca'ya söz konusu hareketi dolayısıyla 5 gün uzaklaştırma cezası verildi.





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