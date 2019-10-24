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'Türk malı' deyip fırlatmıştı! İtalyan vekile kötü haber

Barış Pınarı Harekatı'nı elindeki Türk çikolatasını yere atarak güldüren bir protesto düzenleyen İtalyan vekil Angelo Ciocca, 5 gün uzaklaştırma cezası aldı.

24 Ekim 2019 Perşembe 17:01
'Türk malı' deyip fırlatmıştı! İtalyan vekile kötü haber

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin Suriye operasyonunu protesto etmek için Türk heyetin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatan İtalyan vekil Angelo Ciocca'ya yaptırım uygulandı.

Angelo Ciocca'ya söz konusu hareketi dolayısıyla 5 gün uzaklaştırma cezası verildi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:01
  1. Angelo Ciocca

YORUM YAZ

  • abdillahabdillah15 sa önce
    boyle irkcilari devletimiz de not etmeli ve millete hatitlatmali

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