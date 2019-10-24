'Türk malı' deyip fırlatmıştı! İtalyan vekile kötü haber
Barış Pınarı Harekatı'nı elindeki Türk çikolatasını yere atarak güldüren bir protesto düzenleyen İtalyan vekil Angelo Ciocca, 5 gün uzaklaştırma cezası aldı.24 Ekim 2019 Perşembe 17:01
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin Suriye operasyonunu protesto etmek için Türk heyetin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatan İtalyan vekil Angelo Ciocca'ya yaptırım uygulandı.
Angelo Ciocca'ya söz konusu hareketi dolayısıyla 5 gün uzaklaştırma cezası verildi.
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