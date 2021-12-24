Türk Lirası'ndan sonra Bitcoin'de doları affetmedi!
Kripto para piyasaları güne hareketli başladı. Bitcoin dolara karşı yüzde 4'lük değer kazandı. Bitcoin, 200 günlük hareketli ortalamasından destek bularak 50 bin doların üzerine çıktı. İki haftadır 48 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, bugün ivme kazanarak yükselmeye başladı. Şuan piyasada 51 bin 524 dolardan işlem gören Bitcoin, alt coinleride canlandırdı.
Kripto para birimleri dar bantta sıkışmış durumda. Lider kripto para birimi Bitcoin ise 51 dolar seviyesini aşarak son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar ise Bitcoin’in bu yükselişinin devam edeceğini belirtti.
ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım hamlesi küresel ekonomideki enflasyon endişelerini arttırmış durumda. Kripto para piyasası da bu hamleden nasibini almış durumda. Son iki günde yüzde 4’e yakın yükseliş kaydeden Bitcoin, bugün 51 bin 524 dolara kadar ulaşırken, en büyük ikinci kripto para olan Ether 4 bin 100 dolara yaklaştı.