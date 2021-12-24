Türk Lirası'ndan sonra Bitcoin'de doları affetmedi!

Kripto para birimleri dar bantta sıkışmış durumda. Lider kripto para birimi Bitcoin ise 51 dolar seviyesini aşarak son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar ise Bitcoin’in bu yükselişinin devam edeceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım hamlesi küresel ekonomideki enflasyon endişelerini arttırmış durumda. Kripto para piyasası da bu hamleden nasibini almış durumda. Son iki günde yüzde 4’e yakın yükseliş kaydeden Bitcoin, bugün 51 bin 524 dolara kadar ulaşırken, en büyük ikinci kripto para olan Ether 4 bin 100 dolara yaklaştı.