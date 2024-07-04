  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk lirasında 3 yıl sonra bir ilk
Ekonomi

Türk lirasında 3 yıl sonra bir ilk

Yeniakit Publisher
2024-07-04 16:37:00 -
Türk lirasında 3 yıl sonra bir ilk

Reel efektif döviz kuru endeksi, Haziran 2024'te TÜFE bazında 0,36 puan artarak 61,90'a çıkarken, Türk lirası reel anlamda Eylül 2021'den bu yana en değerli seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,36 puan yükselişle 61,90 oldu. Endeks, Mayıs 2024'te 61,54 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,38 puan artışla 93,92'den 94,30'a yükseldi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10,25 puan artarken, söz konusu değişim yaklaşık son 5 yılın en güçlü yıllık değerlenmesine karşılık geliyor.

Türk lirasının reel değeri böylece yaklaşık son 3 yılın da zirvesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında da 7,13 puan arttı.

Elinde dolar olanlar dikkat! Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Türk Lirası açıklaması
Elinde dolar olanlar dikkat! Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Türk Lirası açıklaması

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elinde dolar olanlar dikkat! Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Türk Lirası açıklaması

Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacak diyerek açıkladı!
Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacak diyerek açıkladı!

Ekonomi

Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacak diyerek açıkladı!

Alman bankasından Türk lirası tavsiyesi!
Alman bankasından Türk lirası tavsiyesi!

Ekonomi

Alman bankasından Türk lirası tavsiyesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23