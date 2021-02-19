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Ekonomi Türk lirasına karşı pozisyon arttırmaya başladılar
Ekonomi

Türk lirasına karşı pozisyon arttırmaya başladılar

2021'in başından bu yana Türk lirasındaki değerlenme devam ediyor. Uluslararası yatırımcılar, Türk lirasını satın almaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 16:58:00 -
Türk lirasına karşı pozisyon arttırmaya başladılar

Türk lirasında değerlenme sürüyor. Dünya devlerinden de Türkiye ekonomisi hakkında olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'de kredibilitenin iyileşmesinin enflasyona olumlu yönde etkileyeceğini açıkladı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, uluslararası kuruluşların Türk lirası pozisyonlarını artırmaya başlamasına ilişkin, "Uluslararası kuruluşların bu tavır değişikliğinin yani dövizden aşağı yönlü revize etmelerinin ana sebebi, Türkiye'nin almış olduğu politikalar, büyüme politikasında yapmış olduğu yönelimler ve arkasında da özellikle sıkı para politikası ile ilgili duruşunun sonucudur." dedi.

Dolar kuru gün içinde 6,95 liraya kadar geriledi. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası ve enflasyon hedefine yönelik verdiği mesajlar de dikkatle takip ediliyor.

Nisan ayından itibaren sıkı para politikasındaki duruşun gevşememesi nedeni ile enflasyonun aşağı yönlü ivmelenmeye başlayacağı, yılın ikinci yarısında da daha alt seviyelerde enflasyonun gerçekleşme olasılığı muhtemel gözüküyor.

Peki, doların düşmesinin enflasyon üzerindeki etkisi ne olacak?

Şener, "Özellikle şubat ve mart aylarından sonra dövizdeki dengelenmenin, sadeleşmenin ve stabilitenin devam ediyor olması bundan sonraki süreçte dövizin enflasyon üzerindeki etkisini daha da azaltacaktır." diye konuştu.

IMF'den de Türkiye ekonomisi hakkında olumlu bir yorum geldi. Sıkı para politikasının, yatırımcı güveni için hayati önem taşıdığı belirtildi. Kredibilitenin iyileşmesinin de enflasyona olumlu yönde etkisi olacağı vurgulandı.

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