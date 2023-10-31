Türk lirası takviye arayışında

İşgalci İsrail’in ikinci aşama olarak nitelendirdiği adımla Gazze’ye karadan saldırı yapması jeopolitik riskleri odak noktasında tutmaya devam ediyor. Fakat operasyonun sık sık vurgu yapılan ve çatışmaları genişletebileceğinden endişe edilen kapsamlı kara harekâtına kıyasla daha limitli görünmesi haftaya başlarken piyasalarda baskı oluşmasına izin vermedi.

Makro ekonomi odaklı bakış

Bölgedeki gelişmeler yakından izlenirken yatırımcılar bir yandan da makroekonomiye odaklanıyor. Bu kapsamda iki gün sürecek olan Fed toplantısı bugün başlarken Merkez Bankası’nın yılın geri kalanında faiz artırımı olmayacağına dair piyasa beklentisine ne derece yakın bir tablo çizeceği risk iştahının şekillenmesinde pay sahibi olacak.

Yurt içi veri beklentisi

Ünlü Co'ya göre yurt içinde ise piyasalar TCMB’nin Perşembe günü enflasyon raporu ile vereceği mesajları beklemeye devam ediyor. Dolayısıyla hem içeride hem de dışarıdaki önemli konu başlıklarının görülmek istenmesi nedeniyle varlık fiyatlarının çok net bir yön tayin etmesi kolay olmayabilir. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 15.30’da başlayacak kabine toplantısının ardından vereceği mesajlar da dikkatle izlenecek.

Türk lirasında görünüm

Türk lirası, eylül ayı başından bu yana kırılgan bir görünüm sergileyen USD/TL hafif yukarı yönlü eğilimini devam ettiriyor. Bu kapsamda kurun dün 28,25 seviyesinin de üzerini test etmeye başladığını gördük. Son bir ayda %3 civarında kayıp yaşayan TL bu görünümü ile gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde en zayıf performansı sergileyenler arasında yer almaya devam ediyor. Kurun görünümünde haftanın devamında özellikle enflasyon raporunda verilecek mesajların belirleyici olacağı tahmin ediliyor.