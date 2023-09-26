Türk lirası cezbeder mi? Gram altın nereye gidecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Türk Lirası’nı cazip kılacak adımlarına bir yenisini eklendi. TL dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. Bu kararla TL mevduat desteklenirken KKM hesaplara politika faizinin altında faiz oranı verilebilmesinin önü açılınca KKM’ye verilen faizlerde cezbediciliğini kaybedecek.

KKM'de düzenleme yapılmıştı!

Merkez Bankası'nın politika faizinden düşük oranlar uygulanan KKM hesaplarında kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak. Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka tarafından ödenirken üzerindeki kısmı Merkez Bankası tarafından ödenecek.

TL mevduat payının artırılması esas

AHL Analiz'e göre; dün seans açılışı ile birlikte gelen bu son adımın ardından TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan yapmış olduğu açıklamasında “2024 Yılında Dezenflasyonu Tesis Etmeye Yönelik Yol Haritamızı Kararlılıkla Uygulamaya Devam Edeceğiz. Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir. Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir.” İfadelerine yer verdi.

Kur nerelere gider?

Kur yeniden 27,20TL seviyelerine yerleşirken yatay pozitif fiyatlamanın devam etmesi bekleniyor. Teknik olarak gün içinde sınırlı hareketler gördüğümüz kurda 27,20TL seviyesi üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 27,30TL ve 27,40TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 27,10TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 27,00TL ve 26,90TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

Gramdaki fiyat seviyeleri

Dolar Merkez Bankaları’nın kararlarını geride bırakırken yeni haftaya güçlü başladı. Kur tarafında 27,20TL seviyesinde kalıcı fiyatlamalar gözlenirken ve Fed yetkililerinin faizlerin bir süre daha yüksek kalacağına yönelik beklentilerini yineleyen açıklamaları ons altın tarafında artan baskıya neden olurken yurtiçinde gram altın 1678-1685TL arasında seyretti. Altının onsunda yaşanan geri çekilme negatif etkilerken gram altında teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1675TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1680TL ve 1685TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1670TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1665TL ve 1660TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.

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