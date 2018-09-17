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Türk kulübü Altınordu için 60 milyon euro! Katarlı ve Rus iş adamları sıraya girdi

Altınordu Kulübü Başkanı Mehmet Seyit Özkan'la telefonda görüşen spor yazarı Serdar Ali Çelikler, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 18:12
Türk kulübü Altınordu için 60 milyon euro! Katarlı ve Rus iş adamları sıraya girdi

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, satılmsı gündemde olan Altınordu Kulübü ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Daha önceden kulübün Süper Lig devi Fenerbahçe tarafından satın alınacağını söyleyen Çelikler, kaleme aldığı yazısında başka taliplere de yer verdi. 

İşte Serdar Ali Çelikler'in o yazısı...

Ali Koç yahut Fenerbahçe Altınordu'yu alıyor mu? CNN Türk'teki Pazar Akşamı Futbol programımızda dile getirdiğim iddiam buydu. İddiam üzerine Altınordu Kulübü bir açıklama yaptı ve iddiamın doğru olmadığını belirtti. Akşam saatlerinde Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan aradı ve kendisiyle uzun bir görüşme yaptık.

Başkan, Ali Koç ile bir görüşme yapmadıklarını ancak Comolli'nin kendileri ile görüşmesinde konuyu açtığını ifade ederek şunları söyledi: "Comolli önce bizden 4 pozisyon için satın alma önerdi. İyi de para teklif ettiler. Ancak ben kendisine 'şimdi sen Belçika'dan İtalya'dan vs bir takım oyuncular alıp getirip oynatmak isteyeceksin. Bizim şartımız kesin olarak yüzde 100 Türk oyuncu oynatmak' dedik ve prensip olarak karşı olduğumuzdan reddettik."

Başkan Seyit Özkan Comolli'ye 2 farklı kulüp önerdiklerini de söyledi ama Fransız sportif direktörün kendilerine "Biz bir kulüpten ziyade buranın felsefesini de yapısını da çok beğeniyoruz. O yüzden burayla ilgileniyoruz" yanıtını verip "Acaba bir kısmını da olsa alamaz mıyız?" diye sormuş. Yani Comolli, Altınordu'nun 4 pozisyonu için; tamamı yahut bir kısım hissesi için satın alma teklifi getirmiş. Hatta Ali Koç'u ima ederek "patronla bir görüşseniz" diye üstelemiş.

Seyit Bey teklifi reddettiklerini açıklayarak 2 şahane bilgi daha verdi. Meğer bir başka teklifi geçtiğimiz yıllarda Fikret Orman da yapmış. Orman, Özkan'a "Gelin Beşiktaş altyapısını da siz yönetin. Altınordu da siz de kalsın ama bir işbirliğine gidelim" demiş. Katar ve Rus işadamlarından da teklifler gelmiş ve bir tanesi Altınordu için 60 milyon Euro teklif etmiş. Seyit Bey, "Kabul etsek ve 60 milyon'u alsak 4-5 ayrı şehirde Altınordu'ya benzer akademiler açarım. Ama kabul etmedik. Hala bir takım yabancı fonların ilgisi sürüyor. Şu ana kadar kabul ettiğimiz bir teklif olmadı" diye devam etti.

Yaptığı işi ve Altınordu projesini bir nevi 'Vatan Hizmeti' olarak gördüğünü de belirten Özkan, "Niğdespor'u satın aldım. Altınordu'dan yetişen 8 oyuncum şimdi Niğde'de zorunlu stajda. Bunların bir kısmı çok daha iyi futbolcular olarak Altınordu'ya dönecekler. Bu tür yatırımlarımız, akademik oluşumumuz ve tesislerimiz elbette herkesin ilgisini çekiyor" diye devam etti. Uzun sohbetimizde futbol altyapısı ile ilgili görüşlerini de anlattı. Sorunları, kendince çözüm önerilerini de sıraladı Mehmet Seyit Özkan... Onlar da başka yazıların konuları...

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 18:12
  1. Niğde
  2. Serdar Ali Çelikler
  3. Altınordu
  4. Türk kulübü
  5. flaş iddia
  6. 60 milyon Euroluk teklif
  7. Rus ve katarlı iş adamları
  8. futbol
  9. Fenerbahçe
  10. Ali Koç

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