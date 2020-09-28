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Aktüel Türk Konseyinden Ermenistan'a BM kararları ışığında işgale son verme çağrısı
Aktüel

Türk Konseyinden Ermenistan'a BM kararları ışığında işgale son verme çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:25:34 -
Türk Konseyinden Ermenistan'a BM kararları ışığında işgale son verme çağrısı

ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının Ermenistan'ı işgal ettiği tüm Azerbaycan topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını vurguladı.

Amreyev, yaptığı yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki çatışmaların endişe verici olduğunu belirterek, "Türk Konseyi, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının Azerbaycan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde, ivedilikle çözümünün önemini yinelemektedir." ifadesini kullandı.

Çatışmalardaki can kayıpları için Azerbaycan halkına başsağlığı dileyen Amreyev, "Türk Konseyi, 1993 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararlarının, Ermenistan silahlı kuvvetlerini Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.


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