Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi Toplantısı video konferansla yapıldı

ANKARA (AA) - Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi, ilk video konferans toplantısını gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 28 Nisan 2020'de düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'nda alınan kararların takibi ve uygulanması amacıyla, Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi'nin ilk video konferans toplantısı yapıldı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in başkanlık yaptığı toplantıya, Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Viktor Gasimov, Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Lyudmila Byurabekova, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbaev, Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Birinci Yardımcısı Yusupaliev Bahodir Kahramonovich ve Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller katıldı.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi, teşhisi ve epidemiyolojik çalışmaları alanındaki en iyi uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, salgının önlemesi ve tedavisi için yeni yöntemler geliştirmede iş birliği fırsatları ele alındı.

- Türkiye'nin ev sahipliğinde çevrimiçi eğitim ve konferanslar düzenlenecek

Toplantıda, Türkiye'nin ev sahipliğinde üye ve gözlemci devletlerin önde gelen tıp uzmanlarının katılımıyla çevrimiçi eğitimler, tıp uzmanları için kapasite geliştirme programları ve uluslararası bilimsel-pratik video konferanslar düzenlemesi kararlaştırıldı.

Katılımcılar, Kovid-19 ile mücadelede, ülkeler arasında ortak bir veri tabanı ve epidemiyolojik izleme sistemi oluşturulması hususunda mutabık kaldı.

Tıbbi cihaz ve ekipmanları, ilaçlar, tek kullanımlık ürünler, sağlık altyapı yatırımları, yenilikçi BT sistemleri, hizmet tedariki ve uluslararası hasta tedavisinin yanı sıra yeni modern hastanelerin inşası alanında ortak faaliyetler üzerinde çalışmayı amaçlayan "Tedarik Zinciri Grubu"nun yapısı onaylandı.

Ayrıca epidemiyoloji, mikrobiyoloji, viroloji ve benzeri alanlarda çok taraflı iş birliğini geliştirmek için önde gelen bilim insanları ve uzmanların yer alacağı "Sağlık Bilim Grubu"nun oluşturulması kabul edildi.

Öte yandan, gelecek dönemde üye ve gözlemci devletlerin kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bir Sağlık İş Forumu düzenlenmesi de kararlaştırıldı.

