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Aktüel Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi
Aktüel

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 00:35:56 -
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, İzmir'de meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Amreyev, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de bugün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremi ve neden olduğu can ve mal kayıplarını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Türk Konseyi olarak, bu zor zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve kardeş Türk halkının yanında olduklarını bildiren Amreyev, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Amreyev, "Türk halkının gücünün ve direncinin, bu felaketin en kısa zamanda atlatılmasına yardımcı olacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.



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