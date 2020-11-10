Türk Kolonyamız nasıl daha iyi ihraç edilir?

Covid 19 pandemi sürecinde ülkemiz özellikle sağlık alanındaki hastane ve personel altyapısı ile vatandaşlarımıza çok yönlü ve nitelikli hizmet vermeyi sağlamıştır. Pandemi sınavını başarı ile vermiş ve vermektedir.

Aynı şekilde sanayicimiz de krizden etkilense de krizi fırsata çevirmeyi bilmiş ve hem ülkemiz ihtiyacı olan mamulleri hızlı ve yetkin üretmiş, hem de fazlasını ihraç etmeyi başarmıştır. Kolonya da hiç tartışmasız; hem Covid 19 belasına merhem, hem de tesirli bir ferahlatıcı olarak hayatımızdaki yerini pekiştirmiştir. Maske takmaktan bunalan vatandaşımız müsait bir anda elini yüzünü hem dezenfekte etmekte, hem de birbirinden güzel çeşitlilikte hoş kokular ile ferahlamakta, huzur bulmaktadır. Ülkemiz kolonya geleneği ve üretim gücü takdire şayandır.

Türk kolonyasının, geleneği güçlü bir ürün olduğu; standardının 1987 yılında yayınlanmış olmasından da anlaşılmaktadır. TS 5178 numarası ile yürürlükte bulunan kolonya standardı 2011 yılında yayınlanan tadili ile birlikte yürürlüktedir.

Gelişmiş ülkeler bir konuda köklü bir tecrübesi var ise bu ürün için uluslararası standardın çıkması için uğraş verir. Uluslararası standartla ürününü pazarlama gücünü artırır ve o ürünü tüm dünyaya ihraç eder. Peki ülkemiz bu iddialı olduğu ürün için uluslararası standart hazırlanması için bir adım atmış mıdır? Atılmadığını görüyoruz zira TSE web sayfasında bu tür kozmetik ürünler için ayna komite olmadığını görüyoruz. Yani ülkemizin büyük kolonya üreticileri bu yolu keşfedip bir ayna komite kurulmasını talep etmemişler.

Hem ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) hem de CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) bünyesinde kozmetik komiteleri mevcut olup TSE koordinesinde sanayicimizin katılacağı ülkemiz kozmetik ayna komitesi ile bu uluslararası standart hazırlama faaliyetlerine aktif katılım sağlanmasında fayda görüyorum. TSE ülkemiz adına bu uluslararası kuruluşların tam üyesidir ve Avrupa’da oy gücü olarak Almanya’dan sonra 2. büyük etki gücüne sahip oy hakkı bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmak için sanayicimiz başta olmak üzere ilgili alandaki akademisyenler, STK’lar ve diğer paydaşların katıldığı ayna komitenin kurulmuş olması gerekmektedir. Gönüllülük esasına göre 3 firmanın bir araya gelmesi; o alanda bir ayna komite kurulması için yeterlidir.

Ayna komite ortak görüşü ile kolonya standardının bir ISO veya EN standardı olarak yayınlanmasına karar verirse bu yönde teklif sunulabilir ve yapılacak çalışmaya etkin katılarak üretimimize uygun olarak yayınlanmasını sağlayabilir. Uluslararası standarda uygun bir ürünü ihraç etmek malumunuz ki ziyadesi ile kolaylaşacaktır. Bu bilgilerin sadece kolonya için geçerli olmadığını belirtmek isterim. Tüm üreticilerimiz; eğer bir EN veya ISO standardı ile alakalı çalışıyor ise bu standardın hazırlık safhasına katılabilirler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Dünya Standartlar Günü münasebetiyle 14 Ekim’de gerçekleştirilen online seminerde TSE başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’le aynı minvalde standartların önemini zikrederek sanayicilerimizi standardizasyona katılmaya davet ettiler. Standart yazılırken söz hakkını kullanmamak nasıl bir pasiflik olacaksa; bu hak varken katılım da o kadar kıymetlidir. TSE her zeminde bu çağrısını yineliyor ve bu işi daha kolay kılacak internet tabanlı yazılım altyapısını IPA projesi ile seneye devreye almak üzere gayret ediyor. Yol bu kadar sade iken; bir de dijital imkanlarla sanayicimizin hizmetine sunulmuş olacağı bilgisine eriştim.

Bir yandan da TSE; Ankara merkezde sunmakta olduğu hizmet kalitesini artırmak adına daha modern bir tesis inşa etme gayretinde. Bu tesis için de kendi sahip olduğu Ankara’nın yaklaşık 50 km dışında Temelli bölgesindeki arsasını kullanmayı planladığı basında da geniş bir şekilde yer almıştır. TSE’nin mevcut yerleşkesi; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, diğer yanda Genel Kurmay Başkanlığı ile, aynı zamanda Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı başta olmak üzere devletin güzide organları ile aynı mevkide konuşlanmıştır. Şahsi görüşüm; mevcut konumunda, mevcut binaların yenilenmesi ile sanayicimizin rahat ulaşım sağladığı, 60 yıldır bilinen lokasyonunda hizmetini sürdürmesinin daha faydalı olacağı görüşündeyim. Zira mevcut konumundan 50 km uzakta bir TSE; sanayici için zahmetli ulaşılan bir kurum olacaktır. Bu durumun daha önceki yazılarımda bahse konu olan bazı kalitesiz kalite kuruluşlarına yarama ihtimali sizce düşündürücü değil mi? TSE’nin bu kadar zamandır bilinir olan ve modern tesis yapmaya yetecek arazisi varken neden ulaşımı zahmetli bir bölge seçilsin ben şahsen anlam veremiyorum.

Araştırmacı Gazeteci Yazar

Vehbi KORKUTATA