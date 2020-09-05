Türk Kızılayı ve Katar Kızılayından Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek

HARTUM (AA) - Türk Kızılayı ve Katar Kızılayının Sudan'ın yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelesine destek amacıyla bu ülkeye gönderdiği tıbbi malzeme taşıyan uçak başkent Hartum'a ulaştı.



Türk Hava Yollarına ait kargo uçağı, Hartum Havalimanı'nda Türk, Katar ve Sudan Kızılayı yetkilileri tarafından karşılandı.



Türk Kızılayı Sudan Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, Türk Kızılayının Katar Kızılayı ve Sudan Kızılayı ile iş birliğine gittiğini ve Sudan'ın Kovid-19 ile mücadelesine katkı sağlamak için Katar'ın finasmanıyla Türkiye'den temin edilen tıbbi malzemeleri taşıyan ilk uçağın Sudan'a ulaştığını söyledi.



Yarın Sudan ve Katar Kızılayı yetkililerinin katılımıyla imza töreni yapılacağını, pazartesi günü yardımların 2'nci, birkaç hafta sonra da son kısmının Sudan'a ulaşacağını belirten Yılmaz, "İlk 2 uçakla 36 kalemde 1151 koli ve 1 milyon 652 bin 723 adet Kovid-19 testi için ve koruyucu amaçlı tıbbi malzeme getirilecek." diye konuştu.

Türk Kızılay, Haziran ayında da koruyucu gözlük ve tulum, eldiven ile maskeden oluşan 105 koli malzemeyi Sudan Kızılayı'na teslim etmişti.



Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 13 bin 189'a çıktığı Sudan'da, 823 kişi yaşamını yitirdi.





