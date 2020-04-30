Türk Kızılayı Çıldır şubesince 600 Adet el dezenfektanı dağıtıldı

Türk Kızılay Çıldır Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçe esnafı ile kamu kurum ve kuruluşlarına el dezenfektanı dağıttı.

Kızılay Genel Merkezinden gönderilen dezenfektanlar, ilçe merkezinin birçok noktasında Kızılay gönüllüleri tarafından bu zorlu süreçte işinin başında olması gerekenlere ulaştırıldı.

Türk Kızılayı Çıldır Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural yapmış olduğu açıklamada, “Genel merkezimiz tarafından üretimi yapılan ve yurdun dört bir yanına gönderilerek şubeler aracılığı ile dağıtımı yapılan el dezenfektanlarını bizde Türk Kızılayı Çıldır Şubesi olarak ilçe esnafımız ile kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttık. Türk kızılayı Çıldır Şubesi olarak daha önce ilçede maske ve yardım kolisi dağıtımı yaparak bu zorlu süreçte Türk Kızılayı olarak vatandaşlarımızın her daim yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Bugün de genel merkezimiz tarafından gönderilen el dezenfektanlarını ilçe halkımıza ulaştırdık. Vatandaşlarımızı sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyararak yaklaşık 600 adet el dezenfektanının dağıtımını yapmış olduk” dedi.