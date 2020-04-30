  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türk Kızılayı Çıldır şubesince 600 Adet el dezenfektanı dağıtıldı

Türk Kızılay Çıldır Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçe esnafı ile kamu kurum ve kuruluşlarına el dezenfektanı dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:58:05 -
Türk Kızılayı Çıldır şubesince 600 Adet el dezenfektanı dağıtıldı

Türk Kızılay Çıldır Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçe esnafı ile kamu kurum ve kuruluşlarına el dezenfektanı dağıttı.


Kızılay Genel Merkezinden gönderilen dezenfektanlar, ilçe merkezinin birçok noktasında Kızılay gönüllüleri tarafından bu zorlu süreçte işinin başında olması gerekenlere ulaştırıldı.


Türk Kızılayı Çıldır Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural yapmış olduğu açıklamada, “Genel merkezimiz tarafından üretimi yapılan ve yurdun dört bir yanına gönderilerek şubeler aracılığı ile dağıtımı yapılan el dezenfektanlarını bizde Türk Kızılayı Çıldır Şubesi olarak ilçe esnafımız ile kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttık. Türk kızılayı Çıldır Şubesi olarak daha önce ilçede maske ve yardım kolisi dağıtımı yaparak bu zorlu süreçte Türk Kızılayı olarak vatandaşlarımızın her daim yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Bugün de genel merkezimiz tarafından gönderilen el dezenfektanlarını ilçe halkımıza ulaştırdık. Vatandaşlarımızı sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyararak yaklaşık 600 adet el dezenfektanının dağıtımını yapmış olduk” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs New York Belediye Başkanı Blasio ile Yahudileri karşı karşıya getirdi
Dünya

Koronavirüs New York Belediye Başkanı Blasio ile Yahudileri karşı karşıya getirdi

ABD’nin New York eyaletindeki (NY) Ortodoks Yahudi hahamın cenazesinde, koronavirüs ile mücadele gereği sosyal mesafe kuralına uyulmaması üz..
Gündem

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz..." Kur'an okurken uyuduğu fotoğrafıyla bilinen hafızların hocası Mehmed Ali Şeflek yine Kur'an okurken vefat etti

Kur'an-ı Kerim ile meşgul olurken uyuyakaldığı fotoğrafı ile İslam'a bağlılığını ortaya koyan Mehmed Ali Şeflek Hoca, yine Kur'an okuduğu bi..
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz
Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Şimdiye kadar tüm uyarılarımıza rağmen PKK/YPG’yi destekleyip silahlandıranlar, meşruiyet kazandırmaya ça..
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı