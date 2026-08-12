52 ülkeye gönderiyoruz: Kiraz ihracı miktarda 11, dövizde 4 kat arttı!

KİRAZ İHRACATINDA 34 ÜLKEDEN 52 ÜLKEYE ÇIKTIK Kiraz ihracatının yalnızca miktar ve değer açısından değil, pazar çeşitliliği bakımından da olumlu bir seyir izlediğine dikkat çeken Balık şöyle devam etti: “2025 yılında 34 ülkeye kiraz ihraç edilirken bu yıl bu sayı 52'ye yükseldi. İspanya, İtalya, Litvanya, Letonya, Birleşik Krallık ve İrlanda'nın da aralarında bulunduğu 21 pazara yeniden ya da ilk kez ihracat gerçekleştirdik.