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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
52 ülkeye gönderiyoruz: Kiraz ihracı miktarda 11, dövizde 4 kat arttı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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52 ülkeye gönderiyoruz: Kiraz ihracı miktarda 11, dövizde 4 kat arttı!

Türkiye, 2026 yılın 1 Ocak – 10 Ağustos döneminde 68 bin 737 ton kiraz ihraç ederek 235 milyon dolar dövizi hanesine yazdırdı.

#1
Foto - 52 ülkeye gönderiyoruz: Kiraz ihracı miktarda 11, dövizde 4 kat arttı!

Türkiye, kiraz ihracatında 2025 yılındaki iklim krizi kaynaklı ihracat kayıplarının yaralarını 2026 yılında sardı. Kiraz ihracatımız 2025 yılının 1 Ocak – 10 Ağustos döneminde 6 bin 40 ton karşılığı 47 milyon 728 bin dolar olmuştu. Kiraz ihracatı 2025 yılına göre göre miktar bazında 11 kat, döviz getirisi 4 kat yükseldi.

#2
Foto - 52 ülkeye gönderiyoruz: Kiraz ihracı miktarda 11, dövizde 4 kat arttı!

"KİRAZ İHRACATINDA GÜÇLÜ BİR TOPARLANMA YAKALADIK" Türkiye’nin kiraz üretiminde dünya birincisi olduğunu, ihracatta da ilk 3-4 ülke arasında yer aldığını paylaşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, 2025 yılında çiçeklenme döneminde kirazı donun vurduğunu bu nedenle 2025 yılında ihracatta büyük düşüş yaşandığını, 2026 yılında kiraz ihracatında güçlü bir toparlanma yakaladıklarını dile getirdi.

#3
Foto - 52 ülkeye gönderiyoruz: Kiraz ihracı miktarda 11, dövizde 4 kat arttı!

2026 yılının Türk kiraz ihracatı açısından dikkat çekici bir performans sergilediğini belirten Balık, “2026 yılının geride kalan diliminde 68 bin tonu aşan kiraz ihracatı karşılığında 235 milyon dolar döviz geliri elde ettik. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat miktarında yaklaşık 11 katlık, ihracat değerinde 4 katlık artış yaşadık” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - 52 ülkeye gönderiyoruz: Kiraz ihracı miktarda 11, dövizde 4 kat arttı!

KİRAZ İHRACATINDA 34 ÜLKEDEN 52 ÜLKEYE ÇIKTIK Kiraz ihracatının yalnızca miktar ve değer açısından değil, pazar çeşitliliği bakımından da olumlu bir seyir izlediğine dikkat çeken Balık şöyle devam etti: “2025 yılında 34 ülkeye kiraz ihraç edilirken bu yıl bu sayı 52'ye yükseldi. İspanya, İtalya, Litvanya, Letonya, Birleşik Krallık ve İrlanda'nın da aralarında bulunduğu 21 pazara yeniden ya da ilk kez ihracat gerçekleştirdik.

#5
Foto - 52 ülkeye gönderiyoruz: Kiraz ihracı miktarda 11, dövizde 4 kat arttı!

Türk kirazının uluslararası pazarlardaki konumu güçlendi. Almanya 74 milyon dolarlık ihracatla en büyük pazar olmayı sürdürdü. Rusya Federasyonu'na 67,5 milyon dolarlık, Polonya'nın 29 milyon dolarlık ve Irak'a 26,5 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştık. 2027 yılında iklimsel bir sıkıntı yaşamadığımız takdirde kiraz ihracatında 250 milyon dolara ulaşmak hedefimiz olacak.”

#6
Foto - 52 ülkeye gönderiyoruz: Kiraz ihracı miktarda 11, dövizde 4 kat arttı!

UZAK DOĞU’DA GÜÇ KAZANMAK İSTİYORUZ İlk dört pazarın toplam kiraz ihracatının yaklaşık yüzde 85'ini oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Balık, "Mevcut pazarlardaki güçlü konumumuzu korurken ihracatımızı daha sürdürülebilir hale getirmek için pazar çeşitlendirme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Özellikle Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere yüksek potansiyele sahip pazarlarda Türk kirazının bilinirliğini artırmaya ve ihracat ağımızı genişletmeye odaklanacağız. Çin’e ihracatımızın açılması için çabalarımız sürüyor. Kısa sürede sonuç almayı ümit ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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