  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türk Kızılaydan Şanlıurfa'daki yaşlı kadına Anneler Günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:10:02 -
Türk Kızılaydan Şanlıurfa'daki yaşlı kadına Anneler Günü sürprizi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde genç yaşta çocuğunu kaybeden Güler Aydın'ı (70), Türk Kızılay ekibi ziyaret etti.

Güler'in yaşadığı Ayvanat Mahallesi'ndeki evine giden Kızılay ekibi, karanfil ve pasta ile Anneler Günü'nü kutladı.

Kızılay gönüllüsü Arzu Parlak, Aydın'ın hayat hikayesinin yürek burktuğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler Aydın, "Tek çocuğum vardı o da kalp krizi geçirince yalnız kaldım. Kızılay ekibi gelip bana pasta, gül ve hediye getirdi. Anneler Günü'mü kutladılar. Beni mutlu edip sevindirdiler. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı