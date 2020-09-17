  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılaydan KKTC'de salgın çadırı desteği
Aktüel

Türk Kızılaydan KKTC'de salgın çadırı desteği

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:19:57 -
Türk Kızılaydan KKTC'de salgın çadırı desteği

LEFKOŞA (AA) - Türk Kızılay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Güzelyurt Cengiz Topel Hastanesine "Kızılay Hava Kanallı Şişme Çadır" desteği sağladı.

Türk Kızılay, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil ihtiyaç duyduğu çadır, iki ülkenin Kızılay ekipleri tarafından kuruldu.

56 metrekarelik çadır sayesinde poliklinik hizmeti için gelen vatandaşların Kovid-19 hastaları ile temas etmesinin önüne geçilecek.

Böylece hastane doktorları ve yöneticiler, salgınla mücadele sürecinde daha verimli çalışabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs gündemine ilişkin Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vatandaşları uyaran Bakan..
Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi
Gündem

Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed güçleri tarafından Türk gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu...
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı