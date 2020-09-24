Türk Kızılaydan birinci sınıf öğrencilerine çanta hediyesi

KASTAMONU (AA) - Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından ilkokul birinci sınıfa başlayan 100 öğrenciye çanta hediye edildi.

Bir hayırsever tarafından Kızılaya bağışlanan 100 okul çantası, Şenpazar ve Azdavay ilçelerindeki ilkokullarda birinci sınıfa başlayan öğrencilere verildi.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra okullarda ilk zilin çaldığını hatırlattı.

Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Tavil, "Bir yerde deprem, sel felaketi ya da afet olsa Kızılay olarak her zaman insanların, insanlığın yanında yer alıyoruz. Görevimiz zor günlerinde insanların yanında durmak. Hayırseverlerin destekleriyle bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kızılay olarak bu sefer de çocukları sevindirdiklerini dile getiren Tavil, "Bu hafta birinci sınıflar okula başladı. Hayırsever bir vatandaşımızın bağışladığı çantaları mini mini birlere ulaştırdık. Bu özel haftada çocuklarımızın yanlarında olarak onların heyecanına ortak olduk. Bütün öğrencilerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileriz." diye konuştu.

Tavil, hayırsever vatandaşların desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.