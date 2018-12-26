Türk Kızılay’a KT Portföy’den altın destek
KT Portföy, TEFAS aracılığıyla Kızılay’ın ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına yönelik düzenli ve sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla “Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu”nu kurdu.26 Aralık 2018 Çarşamba 11:22
KT Portföy, “150 yıllık yardım çınarı” Kızılay’ın ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına yönelik düzenli ve sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla “Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu”nu kurdu. TEFAS aracılığıyla bütün yatırımcıların hizmetine sunulan fon ile yatırımcılar, Kızılay’ın “iyilik yolunda” sürdürdüğü faaliyetlerine Altın Katılım Fonu ile destek olabilecek. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu’nu yarın düzenleyeceği toplantı ile kamuoyuna tanıtacak.
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